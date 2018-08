Firmy a občania darovali neziskovkám už takmer 54 miliónov eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. augusta (TASR) – Firmy a občania darovali neziskovým organizáciám už takmer 54 miliónov eur. Informovala o tom hovorkyňa Finančnej správy (FS) SR Ivana Skokanová, ktorá zároveň uviedla, že ide o časť peňazí, ktoré sa im rozhodli poukázať občania a podnikatelia z dane z príjmu za rok 2017.Finančná správa už spracovala 820.319 vyhlásení fyzických a právnických osôb. Vďaka nim zaslala k začiatku augusta na účty občianskym združeniam, neziskovým organizáciám či nadáciám 53.884.416,97 eura, vyčíslila Skokanová. Suma sa podľa nej bude ďalej zvyšovať, pretože finančná správa pokračuje v spracovávaní doručených dokumentov.Poukázala tiež na to, že pre približne 20.000 daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového priznania na september 2018, ešte neuplynula doba na darovanie 2 % a stále si môžu vybrať z tisícov neziskoviek. Zoznam prijímateľov podielu zaplatenej dane je uvedený na internetovej stránke Notárskej komory SR.Finančná správa súčasne uviedla, že kompletné vyhodnotenie spracovania asignácie dane zverejňuje vždy do konca januára. Počas januára tiež FS SR zasiela neziskovým organizáciám, ktoré dostali peniaze od daňovníkov, oznam o darcoch, ale len v prípade, ak daňovník v podanom vyhlásení vyznačil svoj súhlas so zaslaním týchto údajov prijímateľovi. Tento súhlas umožňuje finančnej správe oznámiť základné údaje daňovníka bez výšky darovanej sumy.Občianske združenia, neziskové organizácie či nadácie získali podľa údajov finančnej správy zo zaplatenej dane právnických a fyzických osôb v roku 2017, teda z daňového priznania k dani z príjmu za rok 2016, 64 miliónov eur.