V Aténach odhalili skupinu falšovateľov pasov pre migrantov

Atény 9. augusta (TASR) - Organizovanú skupinu, ktorá sa zameriavala na falšovanie pasov a cestovných dokladov pre nelegálnych migrantov, zadržali v Grécku. S odvolaním sa na políciu v Aténach o tom vo štvrtok informovala agentúra DPA.Šiesti členovia skupiny sa vydávali za veľkoobchodníkov. Polícia nespresnila, z ktorých krajín falšovatelia pochádzali.Gang pôsobil v aténskej štvrti Agios Panteleimon, kde žijú tisíce migrantov a považuje sa za centrum pašerákov. Falšovatelia inkasovali za každý cestovný doklad od 5000 do 8000 eur, uvádza sa vo vyhlásení polície.V uplynulých mesiacoch zadržali v Grécku i Nemecku stovky migrantov pri pokusoch nastúpiť na palubu lietadiel či pokračovať v ceste do strednej Európy s falošnými cestovnými dokladmi, pripomína DPA. Títo ľudia sa po príchode do Grécka pokúšajú vyhnúť registrácii, aby ich nemecké úrady nevrátili späť. O dohode o repatriácii registrovaných migrantov Berlín a Atény stále rokujú.