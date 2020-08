Firmy doteraz zaplatili na dani z príjmov o vyše štyristo miliónov eur menej než minulý rok

Najväčším platcom je eustream

SPP poskočil na druhé miesto

Koniec pandémie je neznámy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - Objem uhradenej dane z príjmov za rok 2019 k 20. augustu tohto roka dosiahla 2,256 mld. eur, čo je o viac ako 400 mil. eur menej ako vlani. Informovala o tom vo štvrtok spoločnosť FinStat, s. r. o. na základe údajov zo zverejnených účtovných závierok, pričom daň zaplatilo vyše 166-tisíc spoločností."Za rok 2018 bola celková výška splatnej dane z príjmu spoločností, ktoré zverejnili svoju účtovnú závierku, vo výške 2 673 949 940 eur. Dá sa preto stále očakávať, že do štátnej kasy by malo prísť ešte okolo 400 mil. eur," uviedla Miriama Pudišová z FinStat-u.Z aktuálnych analyzovaných dát vyplýva, že sto najväčších platcov splatnej dane z príjmu tvorí podiel 51,05 % na celkovej aktuálnej splatnej dani z príjmu právnických osôb za rok 2019.Najväčším platcom splatnej dane je podobne ako minulý rok spoločnosť eustream, a. s. , do štátneho rozpočtu odviedla 169,6 mil. eur.Táto splatná daň je vyššia o 86,6 mil. eur oproti minulému obdobiu, čo je z dôvodu zmeny účtovného obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok začínajúc sa 1 augusta a končiaci sa 31. júla.Druhým najväčším platcom splatnej dane je SPP - distribúcia, a.s. s výškou 65,4 mil. eur, čo znamená nárast oproti minulému obdobiu o 35,9 mil. eur a presun z jedenásteho na druhé miesto."Ďalšia priečka patrí automobilke Volkswagen Slovakia, a. s. , ktorej výška splatnej dane klesla zo 72,2 mil. eur na 58,9 mil. eur. Nasleduje Slovenská sporiteľňa, a. s. s výškou splatnej dane 53,3 mil. eur a automobilka Kia Motors Slovakia, s.r.o. , ktorej splatná daň medziročne významne klesla zo 76 mil. eur na 50,4 mil. eur a posunula sa tak z druhého na piate miesto," priblížila Pudišová.Ďalšia priečka v rebríčku patrí spoločnosti Slovak Telekom, a. s. s výškou splatnej dane 48,4 mil. eur.Pandémia koronavírusu priniesla posun lehoty podania daňových priznaní a zároveň aj termínu, dokedy majú firmy daň zaplatiť.Aktuálne je lehota na podanie daňového priznania stanovená na koniec kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, pričom v tejto lehote je daňovník povinný daň aj zaplatiť.Koniec obdobia pandémie však nie je známy, a preto nie je jasný ani konečný dátum na úhradu dane.