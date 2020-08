Zbrojný preukaz chce ročne viac než tritisíc žiadateľov, polícia bude rozdávať príručky

Predchádzanie priestupkom a trestným činom

Žiadateľ musí úspešne zložiť skúšku

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - Napriek tomu, že ku koncu júna tohto roku evidovalo Ministerstvo vnútra SR (MV SR) 148 703 držiteľov zbrojných preukazov, len 90 121 z nich vlastní aj oprávnenie na nosenie zbrane či streliva. O zbrojný pas požiada od roku 2015 približne 3 400 ľudí.Uviedol to vo štvrtok minister vnútra Roman Mikulec OĽaNO ) pri príležitosti predstavovania publikácie „Bezpečná manipulácia s krátkou zbraňou“, ktorú pripravilo občianske združenie vlastníkov strelných zbraní Legis Telum. V tlačovej správe o tom informoval tlačový odbor rezortu vnútra.Prvých dvetisíc kusov príručky odovzdalo uvedené združenie Prezídiu Policajného zboru SR. Podľa predsedu predstavenstva Legis Telum, Ľudovíta Miklánka, publikáciu pripravili so zámerom prevencie predchádzania nedbalostným priestupkom a trestným činom na úseku strelných zbraní a streliva.Môže byť však tiež pomôckou pre žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu počas prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti vlastniť a držať zbraň.Publikácia prináša v komentovanej forme 13 základných zásad pozorného a profesionálneho prístupu k zbrani. Týkajú sa manipulácie so zbraňou, jej čistenia, nabíjania, nosenia či správania sa na strelnici.Kritériami pre získanie zbrojného preukazu je na Slovensku plná spôsobilosť na právne úkony, dosiahnutý predpísaný vek, ktorý je vo všeobecnosti 21 rokov. Ďalej bezúhonnosť, spoľahlivosť, zdravotná a psychická spôsobilosť a pobyt na území Slovenskej republiky.Počas procesu získavania zbrojného preukazu je potrebné preukázať potrebu držať, či nosiť zbraň a, samozrejme, úspešne zložiť praktickú skúšku pred skúšobnou komisiou.