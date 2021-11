Firmy ešte nemôžu zamedziť vstup zamestnancom bez OTP, čaká sa na vyhlášku

Firmy a zamestnávatelia nebudú môcť od pondelka 22. novembra zamedziť vstup zamestnancom na pracovisko, ak sa nepreukážu potvrdením o očkovaní, prekonaní alebo testom na ochorenie COVID-19 (status OTP).

Môžu však zisťovať, či zamestnanci disponujú niektorým z uvedených dokumentov. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Vyhláška to povolí

Rokovania medzi rezortami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.11.2021 -Ako ďalej vysvetlila, v najbližších dňoch bude zverejnená vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR), na ktorej základe bude umožnený vstup na pracovisko len pre osoby, ktoré sa preukážu niektorým z potvrdení: o očkovaní proti ochoreniu Covid-19, o prekonaní ochorenia Covid-19, o negatívnom PCR/ antigénového testu, prípadne vykonaním testu/samotestu priamo u zamestnávateľa.„Ak sa po vydaní vyhlášky zamestnanci nepreukážu niektorým z uvedených potvrdení, nebudú môcť nastúpiť do práce a zároveň to bude považované za prekážku na strane zamestnanca, čiže nebudú mať nárok na mzdu a zároveň ani na kompenzáciu mzdy zo strany štátu,“ uviedla Eliášová.Ministerstvo zdravotníctva intenzívne rokuje s rezortami práce a hospodárstva o spôsobe kompenzácie pre zamestnávateľov, ktorí sa rozhodnú zabezpečovať testovanie svojich zamestnancov. Do úvahy pripadajú možnosti finančnej kompenzácie alebo poskytnutie testov zamestnávateľom.O dátume zverejnenia a účinnosti vyhlášky ÚVZ SR, ako aj o spôsobe spolupráce so zamestnávateľmi a uvedením podmienky OTP pre zamestnancov do praxe, budú inštitúcie informovať verejnosť, zamestnávateľov a samosprávy.