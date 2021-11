Záborská považuje za potrebné riešiť podmienky registrácie cirkví na Slovensku, starokatolíci jej adresovali otvorený list

Vážny zásah do náboženskej slobody

21.11.2021 (Webnoviny.sk) - Splnomocnenkyňa vlády pre ochranu slobody vierovyznania alebo presvedčenia Anna Záborská hovorí, že sa treba zaoberať podmienkami registrácie cirkví a náboženských spoločností na Slovensku. V súčasnosti zákon stanovuje podmienku najmenej 50-tisíc plnoletých členov.„Myslím si, že to treba riešiť, ale či je to práve zníženie počtu členov pre registrovanú cirkev, nie som si celkom istá. Je istý návrh, o ktorom by som ešte nerada hovorila, ktorý by mohol tento problém vyriešiť,“ povedala agentúre SITA Záborská.Na vládnu splnomocnenkyňu sa obrátili otvoreným listom starokatolíčky a starokatolíci Utrechtskej únie na Slovensku s tým, že považujú súčasný právny stav za vážny zásah do náboženskej slobody.„Sme presvedčení, že takto nastavené podmienky sú diskriminačné a znemožňujú napĺňanie náboženského poslania tým menšinovým cirkvám a náboženským spoločnostiam, ktoré z historických dôvodov nezískali status registrovaných cirkví,“ uviedli v otvorenom liste Záborskej. Tá sa vyjadrila, že sa plánuje s nimi stretnúť a má riešenia, ako problém pohnúť dopredu.Predstavitelia starokatolíkov Utrechtskej únie považujú za absurdné, že spomedzi 18 registrovaných cirkví by podmienku 50-tisíc členov podľa údajov sčítania obyvateľstva v roku 2001 splnili len štyri. K 11 z nich sa prihlásilo menej ako 10-tisíc ľudí a k najmenšej registrovanej cirkvi 166 ľudí.Poukázali tiež na to, že na získanie registrácie cirkvi či náboženskej spoločnosti stačí v Českej republike 300 podpisov, v Poľsku 100 a v Maďarsku 10 podpisov.Rezort kultúry uviedol, že cirkvi i náboženské spoločnosti môžu v SR slobodne pôsobiť bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú registrované.„Štát obmedzuje ich pôsobenie jedine rešpektovaním právneho poriadku. Získanie registrovaného statusu znamená v slovenskom konfesnom práve prístup k pomerne širokému množstvu nárokových práv,“ povedala agentúre SITA hovorkyňa ministerstva kultúry Zuzana Viciaňová.Podľa nej práva a možnosti plynúce zo statusu registrovanej cirkvi v SR sú v porovnaní s okolitými krajinami svojou koncepciou značne rozsiahle a poskytujú možnosti, ktoré možno považovať v porovnaní s ostatnými krajinami za nadštandardné. Priblížila, že kompatibilitu registračného cenzu s ústavou posudzoval aj ústavný súd v roku 2010, pričom konštatoval, že nie sú v rozpore.„Registračný cenzus by však mal podľa nášho názoru rešpektovať aj istú primeranosť vzhľadom na veľkosť krajiny a religiozitu. Ide o odbornú problematiku, ktorá si vyžaduje skôr komplexné riešenie, ako unáhlené účelové liberalizovanie cenzu,“ uzavrela hovorkyňa rezortu kultúry.Na Slovensku je registrovaných 18 cirkví a náboženských spoločností. Štát v tomto roku prispel na ich činnosť sumou takmer 52 miliónov eur.