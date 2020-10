Firmy kritizujú štát za komunikáciu o celoplošnom testovaní, situáciu s nimi nik nekonzultuje

Vypnutie fabrík by bolo obrovskou chybou

Volkswagen dostal mimoriadny termín

29.10.2020 (Webnoviny.sk) - Firemný sektor sa informácie k celoplošnému testovaniu dozvedá na poslednú chvíľu a bez predchádzajúcej konzultácie. V podnikateľskom podcaste Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR to uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Slovalco „Slovalco ako prvok kritickej infraštruktúry a predpokladám, že aj mnohí iní, dostalo výnimku. Môžeme testovať aj u nás vo firme. Pre nás je toto testovanie veľmi dôležité, aby sme umožnili ľuďom prísť do práce a udržali spoločnosť v chode," skonštatoval Veselý.Pre hutníctvo pritom podľa neho platí, že akákoľvek zmena výroby sa nedá spraviť ľahko a zo dňa na deň. „Preto veľmi citlivo vnímame také rozhodnutia, ktoré ju môžu ovplyvniť. Ak sa v hutníctve odstaví technológia, tak je to už prakticky navždy,“ upozornil riaditeľ hlinikárne v Žiari nad Hronom.Úplné vypnutie ekonomiky považuje za zlé rozhodnutie. „Akékoľvek väčšie zatvorenie ekonomiky, ju môže rozvrátiť, potom ani zdravotníctvo nebude mať z čoho žiť a to bude mať väčší dopad ako pandémia. Ak ide o zníženie mobility ľudí, tak áno, tomu rozumiem, ale vypnúť fabriky ako Duslo Šaľa, Slovalco alebo U.S. Steel Košice, by bolo obrovskou chybou,“ dodal Veselý.Testovať vo vlastnej réžii by v rámci pripravovaného celoplošného testovania mohlo podľa Ministerstva obrany SR približne 20 firiem na Slovensku. Finálne číslo sa ešte bude spresňovať, keďže stále prebiehajú rokovania. Štát dal takúto možnosť firmám nad 4 000 zamestnancov a spoločnostiam kritickej infraštruktúry.Poskytne im na to registračné formuláre, ale aj samotné antigénové testy. Minister obrany Jaroslav Naď v pondelok upresnil, že tento limit neznamená, že uvedený počet pracovníkov musí mať jedna konkrétna fabrika, môže ísť aj o celý priemyselný park. Celoštátne testovanie je naplánované na tento víkend.Testovanie vo vlastnej réžii už potvrdil Volkswagen Slovakia . Úrady pritom automobilke umožnili testovať zamestnancov v mimoriadnom termíne, a to v piatok 30. októbra. Testovanie bude prebiehať počas všetkých troch zmien a na viacerých odberových miestach v rámci celého bratislavského závodu.