SPS ukončí rok miliónovými investíciami

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

29.10.2020 (Webnoviny.sk) - Takmer sedem miliónov eur predstavuje tohoročný kumulatívny objem investícií spoločnosti Slovak Parcel Service. Kuriérska spoločnosť uskutočnila dlhodobo plánovanú investíciu najmä do moderných inteligentných triediacich liniek v Žiline a v Bratislave. Obe linky sú postavené na najmodernejšej technológii triedenia zásielok a oproti doterajšej technológii vedia svoju kapacitu viac ako zdvojnásobiť."Každoročne sme tomto predvianočnom období zaznamenávali exponenciálny nárast čo sa počtu doručovania zásielok týka. Tento rok je do značnej miery poznačený pandémiou COVID-19 čo sa odrazilo aj nákupnom správaní zákazníkov. Tí, v záujme ochrany svojho zdravia ešte vo väčšej miere začali uprednostňovať online nákupy čo spôsobilo enormný nárast dopytu po kuriérskych službách," hovorí Ján Ťurek, konateľ Slovak Parcel Service, najväčšej kuriérskej spoločnosti na Slovensku.Trh doručovateľských služieb sa v tomto roku výrazne konsolidoval, čo v synergii zmeny nákupného správania zákazníkov vyvolanej okrem iného aj pandémiou koronavírusu, spôsobilo zvýšený dopyt po doručovateľských službách. "Nápor, na ktorý sme boli zvyknutí najmä v poslednom štvrťroku zažívame teraz prakticky celoročne. Investície do nových technológií boli preto viac ako nutné," hovorí Ťurek.Novo nainštalované triediace linky v Žiline a v Bratislave zdvojnásobujú svoju maximálnu kapacitu z 2500 na 5500 balíkov za hodinu v Žiline a z 5000 na 10 000 balíkov za hodinu v Bratislave. Obe patria medzi plne automatizované v sieti Slovak Parcel Service. "Samotná automatizácia spočíva najmä v tom, že po vyložení balíka na linku ho táto sama zatriedi na požadovaný smer a to rýchlosťou 2,6 m/s. Úplne sme odstránili akúkoľvek potrebu ľudského zásahu pri triedení a štatisticky tak absolútne minimalizujeme chyby s tým spojené. Pre lepšiu predstavu, aktuálne vieme v Žiline spracovať naraz balíky až zo šiestich plných kamiónov s oveľa menším ľudským kapitálom ako doposiaľ"," hovorí Matej Puvák, prevádzkový riaditeľ spoločnosti.Slovak Parcel Service je zároveň jedinou doručovateľskou spoločnosťou, ktorá naďalej pokračuje v automatizácii procesov inštaláciou centralizovanej dynamickej váhy. Táto je schopná odvážiť v plnej rýchlosti 1,5 balíka za sekundu. "Ručné váženie, na ktoré sme využívali operátorov úplne nahradili inovácie založené na automatizácii procesov," dopĺňa Matej Puvák. S tým súvisí aj osadenie päť stranového skenera, ktorý dokáže prakticky za sekundu oskenovať balík zo všetkých strán. To umožní spoločnosti SPS za rovnaké časové okno spracovať väčšie množstvo zásielok a tým uspokojiť potreby zákazníkov počas celého roka.Benefitovať z plnoautomatizovanej linky budú najmä zákazníci. Tí sa dostanú reálne k svojim zásielkam skôr. Najmä rýchlosť doručovania, presnosť a eliminácia chýb budú v ostatnom období dôležitým faktorom, ktorý sa odrazí v celkovej zákazníckej spokojnosti. Ján Ťurek počíta s tým, že dopyt po kuriérskych službách bude aj naďalej rásť a zákazníci budú vo väčšej miere uprednostňovať online nakupovanie. Rozhodnutie investovať na Slovensku niekoľko miliónov považuje za správne a nevyhnutné, nakoľko doterajšia kapacita liniek nielenže nebola dostatočná, ale vyžadovala si aj potrebu ľudského kapitálu. "Aktuálne prežívame druhú vlnu pandémie a čiastočný lockdown. Netušíme dokedy bude tento stav trvať a mnohé firmy tento stav určitým spôsobom obmedzuje. Na strane druhej život a zdravie ľudí musí byť na prvom mieste. Automatizácia procesov nám v Slovak Parcel service umožňuje aj v čase pandémie fungovať štandardne čo považujem za obrovskú pridanú hodnotu a konkurenčnú výhodu," uzatvára Ján Ťurek.Niekoľko miliónová investícia do nových plnoautomatizovaných liniek je ďalšou v poradí po implementovaní takých inovácií ako je biometrický podpis či elektronický príjmový doklad.Informačný servis