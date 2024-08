Firmy málo počúvajú zamestnancov, priepasť medzi potrebami vedenia a pracujúcimi je veľká

Vplyv manažérov je veľký

Firmy nevedia, kde začať

4.8.2024 (SITA.sk) - Priepasť medzi potrebami vedenia firiem a potrebami ich zamestnancov je veľká. Dokazuje to prieskum spoločnosti SCHREIBER group , podľa ktorého 78 % pracovníkov bojuje s wellbeing balansom medzi prácou a súkromným životom.A hoci zanietenosť zamestnancov výrazne prispieva k vyšším ziskom podnikov, zamestnávatelia priznávajú problém s nezáujmom zamestnancov o výsledky. Rovnako sú však aj zamestnanci nespokojní s tým, ako ich potreby vnímajú firmy.„Navyše, 91 % zamestnancov uvádza, že sú menej produktívni v práci práve pre neriešenie ich wellbeingu,“ konštatuje na základe prieskumu spoločnosti SCHREIBER group jej výkonný riaditeľ Martin Miklánek Úspešné príbehy pritom potvrdzujú, že ak líder nájde cestu ku kľúčovým ľuďom, podnik dokáže zaviesť potrebné zmeny. Vplyv samotných manažérov je veľký, až 70 % opýtaných verí, že ich manažér, respektíve nadriadený, má na ich mentálne zdravie väčší vplyv ako doktor.„Pozitívny vplyv má následne dopad na spokojnosť vedenia a zamestnancov, čo sa prejaví aj na produktivite,“ doplnil Miklánek. Mnohé firmy sa však podľa odborníka často len tvária, že počúvajú zamestnancov, no reálne prístup nemenia.„Vtedy potrebuje spoločnosť externý impulz. Kým v športových tímoch to môže byť zmena trénera, kapitána, alebo teambuilding zameraný na tímovú komunikáciu, v podniku to býva nájdenie spoločnej potreby, napríklad wellbeingu,“ konštatuje Miklánek.Firmy často nevedia, kde začať. Ak chcú podľa odborníka úspešne budovať employment branding, mali by mať jasnú predstavu o svojej identite a kultúre pracoviska, ako aj komunikácii voči zamestnancom a spoločnosti.Výsledky prieskumov opakovane ukazujú, že podniky by sa mali prioritne zamerať na manažment ľudí a procesov, ako aj wellbeing programov. Do veľkej miery si to aj uvedomujú. Až 59 % opýtaných chce ešte tento rok investovať do zdravotných a wellbeing programov viac ako v minulých obdobiach.