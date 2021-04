Firmy na zamestnancoch nešetrili. Na stravu im dávali viac, ako prikazuje zákon

Zamestnanci si môžu vybrať

Znížil sa aj poplatok zamestnávateľa

13.4.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia na svojich zamestnancoch v minulom roku nešetrili. Počas celého roka im poskytovali príspevok na stravu vyšší ako zákonné minimum. Pri stravných kartách išlo v priemere o 4,06 eura na deň, pri stravných lístkoch o 4,10 eura na deň. Minimálne stravné je pritom do konca tohto roka na úrovni 3,83 eura na deň. V tlačovej správe o tom informovala Asociácia moderných benefitov (AMOBE). Koronavírusová kríza tak nezasiahla výšku stravného tak ako iné zložky príjmov zamestnancov. „Zamestnávatelia dlhodobo používajú stravné lístky na to, aby zamestnancom poskytli čosi navyše," uviedol prezident AMOBE Štefan Petrík. Stravné je totiž podľa neho maximálne flexibilným benefitom, pri ktorom si zamestnávatelia vedia presne nastaviť, koľko dokážu dať svojim zamestnancom navyše. Stravné lístky ani kredit na kartách nie sú zdaňované a neplatia sa z nich ani odvody. „To z nich robí ideálny sociálny benefit na podporu zamestnancov," dodal.Od začiatku marca tohto roka dostali zamestnanci možnosť vybrať si medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie. Právo výberu sa týka len zamestnancov u zamestnávateľov, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom alebo zmluvnom stravovacom zariadení.Zamestnanec je svojím výberom viazaný dvanásť mesiacov. Zamestnávatelia sa môžu rozhodnúť, či budú postupovať podľa novej právnej úpravy hneď od marca tohto roka alebo toto rozhodnutie urobia najneskôr do konca tohto roka.Zamestnávatelia tak dostali priestor vyriešiť si zmluvné vzťahy k emitentom stravovacích poukážok a dohodnúť si pravidlá pre výber zo strany zamestnancov. Znížila sa tiež výška poplatku zamestnávateľa za sprostredkovanie stravovania z 3 percent na maximálne 2 percentá, čím klesli náklady zamestnávateľov pri zabezpečovaní stravovania gastrolístkami.Asociácia moderných benefitov združuje spoločnosti Edenred Slovakia, UP Slovensko a Doxx-Stravné lístky. Členovia asociácie zabezpečujú zamestnanecké benefity, vrátane papierových a elektronických stravných lístkov, pre viac ako 770-tisíc zamestnancov pracujúcich u takmer 35-tisíc zamestnávateľov a SZČO.