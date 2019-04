Firmy napojené na verejné financie budú fakturovať elektronicky

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) – Všetky firmy, organizácie a inštitúcie napojené na verejné financie, budú musieť vydávať zaručené elektronické faktúry prostredníctvom fakturačného systému ministerstva financií. Zároveň ministerstvo vytvorí pre rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na štátny rozpočet centrálny ekonomický systém. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý v stredu schválila vláda. Povinnosť sa netýka fyzickým osôb, platieb do 5000 eur a niektorých obchodných prípadov súvisiacich s bezpečnosťou a obranou štátu.Zákon aplikuje do slovenského právneho systému smernicu EÚ o elektronickej fakturácii a verejnom obstarávaní.uviedlo ministerstvo financií v dôvodovej správe k zákonu.Postup a termíny, v ktorých sa jednotlivé inštitúcie zapoja do systému, určí ministerstvo financií všeobecne záväzným právnym predpisom.vysvetlilo ministerstvo v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zákon má vstúpiť do platnosti od začiatku augusta.