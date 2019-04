Ružička: Všetci si uvedomujú,akú cenu za brexit dnes platia obe strany

Na snímke štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR František Ružička. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) – Všetci si uvedomujú, akú cenu za brexit už v súčasnosti platia obe strany. Po zasadnutí európskeho parlamentného výboru, ktorý sa venoval aj vystúpeniu Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ), to uviedol štátny tajomník rezortu diplomacie František Ružička. Podľa neho sa objavujú v tomto smere veľmi vysoké čísla.V súvislosti s tým, koľkobrexit, sa podľa neho objavujúčísla. "Vo Veľkej Británii okolo 60 – 70 miliárd libier straty už len z toho samotného procesu," podotkol Ružička. Atmosféra je teda podľa neho vážna, avšak konštruktívna.dodal.Lídri 27 členských krajín Únie sa nedávno na mimoriadnom summite dohodli na novom dátume pre brexit, ktorým je 31. október tohto roku. Tento dátum vychádza z odhadu, že od novembra by mala fungovať nová Európska komisia (EK).uviedol Ružička. Ide pritom o podmienečné vystúpenie.skonštatoval Ružička.V spojitosti s účasťou na tvorbe viacročného finančného rámca EÚ poznamenal, že ak by Británia zostala členom EÚ, zúčastnila by sa na tvorbe rozpočtu.zdôraznil.Slovensko by malo v prípade neúčasti Británie na eurovoľbách o jedného poslanca v Európskom parlamente (EP) viac. Ak by však zorganizovala voľby do EP, pravdepodobne by sa uplatnil vzorec vyrátaný Štatistickým úradom SR. Jeden zo 14 zvolených poslancov by na základe tohto kľúča mal "pravdepodobne spočívajúci mandát alebo by čakal viac-menej na to, ako dopadne ďalší vývoj".Zopakoval, že najhorším scenárom je brexit bez dohody. Aj ministerstvo zahraničných vecí sa podľa Ružičku snaží podnikateľov čo najviac informovať o všetkých povinnostiach, na ktoré by mali byť pripravení.opísal Ružička.Pre občanov to podľa neho nepredstavuje takú veľkú neistotu, pretože na pôde Národnej rady SR bol prijatý tzv. lex brexit. Ten má recipročne garantovať rovnaké práva pre občanov Veľkej Británie na Slovensku, aké by Veľká Británia mala poskytnúť slovenským občanom v prípade tvrdého brexitu.