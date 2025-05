Firmy opúšťajú Rusko so stratami. Moskva ich núti platiť výstupné dane a odovzdávať majetky štátu

Kto odišiel neskôr, zaplatil viac

Stratili aj giganti z energetiky

31.5.2025 (SITA.sk) - Zahraničné firmy zaznamenali v Rusku od začiatku vojny na Ukrajine straty vo výške 170 miliárd dolárov, pričom návrat na ruský trh by mohol byť ešte nebezpečnejší.Ako referuje web united24media.com s odvolaním sa na Kyjevskú ekonomickú školu, zo spomenutej sumy tvorili 167 miliárd dolárov odpisy aktív a tri miliardy dolárov tzv. výstupné dane. Najväčšie straty zaznamenali spoločnosti z USA (46 miliárd USD), Nemecka (44,5), Veľkej Británie (35,1), Francúzska (12,1), Rakúska (6,7) a Fínska (5,1).Po invázii na Ukrajinu v roku 2022 mnohé medzinárodné spoločnosti ukončili činnosť v Rusku alebo predali aktíva miestnym subjektom. Moskva však zaviedla v roku 2023 nové pravidlá, ktoré zahraničné firmy výrazne poškodili - povinnú 50-percentnú zľavu pri predaji aktív, tzv. dobrovoľný príspevok vo výške 10 % z predajnej ceny, ktorý by mohol stúpnuť na 90 %, ak by sa podnik predal s veľkou stratou, dodatočné dane za roky 2021 a 2022 či špeciálne povolenie na prevod kapitálu do zahraničia.Firmy, ktoré odišli hneď po začiatku invázie, čelili nižším poplatkom, no neskôr Rusko poplatky a dane výrazne zvýšilo, aby financovalo svoju vojnu. V roku 2023 začal Kremeľ „de facto“ znárodňovať niektoré americké a európske aktíva, ktoré previedol pod „dočasnú správu“ štátnej agentúry Rosimuščestvo.Oficiálne Rusko tvrdilo, že nejde o znárodnenie, v praxi však firmy prišli o kontrolu a utrpeli obrovské straty. Napríklad Carlsberg predal aktíva za 300 miliónov eur, hoci ich hodnota presahovala miliardu, a Danone stratila 56 % hodnoty.Podobný osud postihol aj energetické firmy ako British Petroleum (strata 25,5 miliardy USD), Uniper (22), Fortum (4,07), ExxonMobil (4), Renault (2,4) či Société Générale (3,3). Predaje sa často udiali s veľkými stratami alebo boli zablokované priamo ruským prezidentom Vladimirom Putinom Od začiatku vojny úplne odišlo z Ruska 481 spoločností, ďalších 1 357 obmedzilo činnosť alebo plánuje odchod. Každá firma, ktorá zvažuje návrat na ruský trh, by však mala mať na pamäti, že jej aktíva môžu byť skonfiškované bez akéhokoľvek varovania, bez súdneho procesu a odovzdané záujmovým skupinám napojeným na Kremeľ, pričom to, čo kedysi sľubovalo miliónové zisky, sa môže rýchlo zmeniť na miliardové straty a odpisy.