Občianske iniciatívy spúšťajú petíciu proti ústavnej novele, ktorá môže poškodiť menšiny aj médiá

Slovensko by mohlo ignorovať medzinárodné záväzky

Návrh by mohol otvoriť dvere diskriminácii a cenzúre

Zmena ústavy by išla proti duchu kresťanskodemokratických hodnôt

31.5.2025 (SITA.sk) - Organizácia Amnesty International Slovensko (AIS) spustila petíciu proti škodlivej zmene Ústavy SR . Petícia je adresovaná predsedom poslaneckých klubov a občania svojím podpisom môžu žiadať, aby poslanci hlasovali proti novele Ústavy SR.Ako organizácia pripomenula, na konci marca v parlamente prebehla diskusia a hlasovanie o zmenách ústavy, ktoré sú podľa AIS škodlivé, ešte viac zhoršia porušovanie ľudských práv LGBTI+ osôb a mohli by ohroziť celkovú ochranu ľudských práv na Slovensku.Amnesty súčasne upozorňuje, že zmeny ústavy by Slovensku umožnili odmietnuť ľudskoprávne záväzky podľa európskeho a medzinárodného práva v prípade, že budú v rozpore s ústavou. Slovenských politických predstaviteľov preto AIS vyzýva, aby škodlivé zmeny odmietli.Za odmietnutie novely Ústavy SR volajú aj ďalšie mimovládne organizácie a aktivisti. Rovnako upozorňujú, že tento návrh má umožniť, aby Slovensko obchádzalo európske právo a postupne sa tak upustilo od záväzkov vyplývajúcich z členstva v EÚ. Navrhovaná novela tak podľa občianskej spoločnosti umožňuje politikom odmietať rozhodnutia európskych súdov s odvolávaním sa na „národnú identitu“.„V praxi by to znamenalo, že vláda si môže svojvoľne určiť, ktoré záväzky z členstva v EÚ bude rešpektovať a ktoré nie. Takýto krok by mohol viesť k zasahovaniu do slobody médií, diskriminácii menšín, obmedzovaniu ľudských práv, ale aj k cenzúre umenia či k narušeniu nezávislosti súdov," upozornili mimovládne organizácie Mimovládne organizácie kritizujú, že sa k tejto nebezpečnej zmene prikláňajú aj niektoré opozičné strany, konkrétne Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) „Práve ich podpora by mohla rozhodnúť o tom, či Slovensko začne svoj odklon od civilizovaného Západu a vydá sa cestou autoritárskych režimov," doplnili mimovládky. Potom, čo predseda KDH Milan Majerský potvrdil, že plánuje podporiť novelu ústavy, zareagovali občianske iniciatívy, aktivisti a zástupcovia občianskej spoločnosti výzvou verejnosti, aby písala poslancom KDH a KÚ, aby za novelu nehlasovali.„Namiesto riešenia skutočných problémov – ako je dostupnosť zdravotnej starostlivosti, prepadávajúca ekonomika či ohrozená bezpečnosť štátu – vláda otvára dvere izolácii a autoritárstvu. Geopolitická situácia je vážna. Krajiny ako Slovensko si nemôžu dovoliť oslabiť vzťahy s európskymi partnermi a hrať sa na suverenitu, ktorú zároveň strácame práve vlastnými rozhodnutiami,“ uviedla Lucia Štasselová Občianske iniciatívy súčasne upozornili, že ak KDH túto novelu podporí, stratí morálne právo nazývať sa kresťanskodemokratickým hnutím.„Kresťanskodemokratické hodnoty sú postavené na úcte k človeku, spravodlivosti, pravde a medzinárodnej spolupráci. Tento krok však ide priamo proti demokracii, európskym hodnotám a základným princípom právneho štátu," upozornili organizácie a aktivisti. Verejnosť má podľa ich slov možnosť konať. Na webovej stránke slovenskojeeuropa.sk je pripravená šablóna e-mailu aj zoznam kontaktov na poslancov KDH a Kresťanskej Únie.„Môžu ich tak povzbudiť, aby sa postavili na správnu stranu histórie," uviedli organizácie s tým, že ide o moment, keď sa rozhoduje o budúcnosti Slovenska a jeho mieste v EÚ. „Máme poslednú šancu zabrániť tomu, aby sa zo Slovenska stala gubernia bez slobody a práv. Robert Fico tlačí krajinu von z EÚ – a KDH a KÚ mu pri tom asistuje. To, ako sa zachovajú, im nikto nezabudne,“ uzavreli občianske iniciatívy a aktivisti.Pod vyhlásenie sa podpísalo napríklad občianske združenie Mier Ukrajine, Monika Porubčanová z iniciatívy Aj Myjava Európa, Občianska iniciatíva Lučenec, iniciatíva STOPA Ružomberok, iniciatíva Poprad za demokraciu, občianske združenie Kompromis - Kompromisszum, Občianska iniciatíva Žiar nad Hronom je Európa, Občianska iniciatíva Rimavská kaviareň, iniciatíva Banská Štiavnica nebude ticho!, či organizátori protestných zhromaždení v Pezinku, Liptovskom Mikuláši, Modre, Nitre, Tvrdošíne, Krupine, Trstenej, Hlohovci a Kremnici ako aj ďalšie slovenské občianske iniciatívy.