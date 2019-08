Firmy Philip Morris International a Altria Group rokujú o fúzii

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 27. augusta (TASR) - Americké tabakové spoločnosti Philip Morris International a Altria Group rokujú o fúzii. Je tak možné, že po vyše desaťročí, čo sa Philip Morris odčlenil od Altrie, sa obe firmy opäť spoja. Vznikol by tak obrí koncern s trhovou hodnotou vyše 200 miliárd USD (180,12 miliardy eur).Viacerí analytici už dlhšie špekulovali, že Philip Morris International a Altria Group sa opätovne zlúčia. V roku 2008 sa firma od Altrie odčlenila, pričom pod Altriou zostala divízia Philip Morris USA.Fúzia by firmám umožnila lepšie si poradiť s klesajúcim predajom klasických cigariet a zároveň umožniť firmám diverzifikovať svoju produkciu viac smerom k elektronickým cigaretám a iným produktom, ako je napríklad nahrievaný tabak. Lídrom na trhu s týmto produktom je práve Philip Morris. Altria Group zasa kontroluje 35-percentný podiel v spoločnosti Juul Labs, ktorá vedie v produkcii e-cigariet.Zatiaľ čo predaj klasických cigariet vlani klesol o 4,5 %, trh s elektronickými cigaretami rastie. V minulom roku dosiahol trh s týmito cigaretami 11 miliárd USD a firma pre prieskum trhu Mordor Intelligence očakáva, že v najbližších piatich rokoch bude rásť vyše 8-percentným tempom ročne.Spoločnosti však dodali, že rokovania ešte neznamenajú, že k fúzii skutočne dôjde. V prípade, že sa firmy nakoniec dohodnú, budú potrebovať ešte súhlas správnych rád, akcionárov a regulačných úradov a splniť budú musieť ešte aj ďalšie podmienky.(1 EUR = 1,1104 USD)