Von der Leyenová čoskoro rozhodne o menách a portfóliách eurokomisárov

Prinášame prehľad kandidátov v jednotlivých krajinách:

Brusel 27. augusta (TASR) - S výnimkou dvoch mien — kandidátov Francúzska a Talianska — mala v utorok predsedníčka budúcej Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová k dispozícii všetkých nominantov krajín EÚ na obsadenie funkcií v exekutíve EÚ v rokoch 2019-2024.Francúzsko malo svojho kandidáta do EK oznámiť v priebehu utorka a v Taliansku sa čaká na rozuzlenie rokovaní o novej vláde medzi Demokratickou stranou (PD) a Hnutím piatich hviezd (M5S).Von der Leyenová si v jednom prípade musí vybrať z dvoch kandidátov (muž a žena) a tiež môže niektorých nominantov odmietnuť, ak zváži, že nie sú odborne či morálne pripravení byť súčasťou jej tímu. V priebehu tohto týždňa už bude rozhodovať aj o rozdelení portfólií medzi nominantov z členských krajín.Federálna vláda rozhodla, že po dvoch flámskych eurokomisároch bude frankofónnu časť krajiny v EK zastupovať súčasný vicepremiér, šéf diplomacie a minister obrany Didier Reynders (61). V Európskom parlamente patrí do Aliancie liberálov a demokratov (ALDE).Sofia navrhla doterajšiu eurokomisárku Mariju Gabrielovú (40). Patrí do tábora Európskej ľudovej strany (EPP).Cyperskou kandidátkou je Stella Kyriakidisová (63), ktorá bola v poradí treťou ženou na čele Parlamentného zhromaždenia Rady Európy. Je z tábora EPP.Premiér Andrej Babiš v pondelok oznámil, že jeho vláda opäť nominovala Věru Jourovú (55), členku ALDE.Doterajšia dánska eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová (51) má dostať jedno z dvoch najvplyvnejších podpredsedníckych kresiel v EK a bude najvyššie postavenou "tvárou" európskych liberálov (ALDE) v kolégiu komisárov.Estónska vláda na navrhla do Bruselu bývalú ministerku hospodárstva a infraštruktúry Kadri Simsonovú (42). V eurokomisii politicky posilní tábor ALDE.Nová socialistická vláda za eurokomisárku navrhla exministerku financií Juttu Urpilainenovú (44), ktorá v exekutíve EÚ posilní frakciu socialistov a demokratov.Čaká sa na oznámenie nominácie.Atény prekvapili EÚ, keď do Bruselu poslali bývalého europoslanca Margaritisa Schinasa (57), doterajšieho hovorcu šéfa EK Jeana-Clauda Junckera z tábora EPP.Doterajší prvý podpredseda EK Frans Timmermans (58) má aj v budúcej exekutíve EÚ prisľúbené rovnako silné podpredsednícke kreslo. V EP zastupuje Stranu európskych socialistov (PES).Vláda v Záhrebe vsadila na ženu, europoslankyňu a dvojnásobnú starostku mesta Dubrovnik Dubravku Šuicovú (62). Je podpredsedníčkou skupiny EPP v Európskom parlamente.V eurokomisii pokračuje aj doterajší írsky eurokomisár Phil Hogan (59) z EPP.Jediným zástupcom európskej strany Zelení/Európska slobodná aliancia v EK bude litovský eurokomisár Virginijus Sinkevičius (28), bývalý poslanec litovského parlamentu a exminister hospodárstva a inovácií.Lotyšská vláda sa rozhodla ponechať v Bruseli svojho doterajšieho eurokomisára a podpredsedu EK zodpovedného za euro a sociálny dialóg Valdisa Domrovskisa (48). Politicky patrí do EPP.Po šéfovi EK Junckerovi budú mať Luxemburčania zastúpenie v Bruseli v podobe dvojnásobného ministra a europoslanca Nicolasa Schmita (65). Zaradí sa ku komisárom z PES.Vláda v Budapešti navrhla za eurokomisára kariérneho diplomata Lászlóa Trocsányiho (63). Nie je členom vládnucej strany Fidesz, ale v EK bude zastupovať EPP.Tvárou Malty v novej eurokomisii by mala byť Helena Dalliová (56), bývalá poslankyňa maltského parlamentu a vedúca oddelenia pre práva žien na tamojšom úrade vlády. Je zo skupiny socialistov.Berlín dostalo historickú šancu dosadiť prvú ženu za šéfku exekutívy EÚ. Ursula von der Leyenová (60) je z tábora EPP.Poľská vláda sa na poslednú chvíľu rozhodla pre zmenu nominanta, keď Krzysztofa Szczerskiho nahradila Januszom Wojciechowským (64), bývalým europoslancom a členom Európskeho dvora audítorov. Patrí do skupiny EPP.Lisabon pôvodne navrhol mužsko-ženský tandem, nakoniec je však kandidátkou bývalá europoslankyňa a súčasná viceguvernérka Portugalskej banky Elisa Ferreirová (63). Zaradí sa do skupiny socialistov.RAKÚSKO: V poradí už tretí mandát v exekutíve EÚ bude mať Johannes Hahn (61). Ako jediný z komisárov politicky patrí do skupiny Európski konzervatívci a reformisti (ECR).Vláda v Bukurešti nakoniec ako jediná dala von der Leyenovej na výber z dvoch kandidátov. Sú nimi Rovana Plumbová (59) a Dan Nica (59) — obaja sú europoslanci, bývalí ministri a sú z tábora socialistov.Maroš Šefčovič (53) bol v posledných dvoch eurokomisiách jej podpredsedom a v ostatných piatich rokoch zodpovedal za energetickú úniu.Kandidátom na eurokomisára je kariérny diplomat Janez Lenarčič (51). V Bruseli sa zrejme zaradí do tábora socialistov.Madrid získa jednu z popredných pozícii v inštitúciách EÚ. Na keď funkciu vysokého predstaviteľa pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku kandiduje bývalý šéf EP a súčasný šéf španielskej diplomacie Josep Borell (72). Tento socialista bude najstarším členom eurokomisie.Zo Štokholmu do Bruselu sa presťahuje trojnásobná exministerka Ylva Johanssonová (55). Bude jednou z nových tvárí sociálnej demokracie v EK.V prípade zostavenia novej koaličnej vlády eurokomisiu posilnia bývalí premiéri Paolo Gentiloni alebo Enrico Letta, v hre je aj bývalý minister financií Pier Carlo Padoan a europoslanec z tábora socialistov Roberto Gualtieri.Vzhľadom na očakávaný brexit Londýn nenavrhol nominanta na eurokomisára.(spravodajca TASR Jaromír Novak)