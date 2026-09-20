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20. septembra 2026
Firmy prijímajú nových ľudí obozretnejšie, prílišná opatrnosť však môže nábor predĺžiť aj predražiť
Tagy: Ekonomický rast Firmy
Firmy sú pri prijímaní nových ľudí opatrnejšie. Firmy prijímajú ľudí obozretnejšie a snažia sa minimalizovať riziko nesprávneho výberu. Prílišná opatrnosť a ...
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20.9.2026 (SITA.sk) - Firmy sú pri prijímaní nových ľudí opatrnejšie.
Firmy prijímajú ľudí obozretnejšie a snažia sa minimalizovať riziko nesprávneho výberu. Prílišná opatrnosť a dlhé preverovanie však môže nábor zbytočne predĺžiť aj predražiť. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).
Personálni odborníci pripomenuli, že slabší ekonomický rast krajiny vedie firmy k prísnejšej kontrole nákladov pri otváraní a obsadzovaní nových pozícií. Ponuka vhodných kandidátov sa však podľa nich v mnohých profesiách zásadne nezvýšila. „Vo viacerých segmentoch pozorujeme opatrnejší prístup. Firmy veľmi podrobne hodnotia nielen odborné kompetencie kandidáta, ale aj jeho dlhodobý potenciál, adaptabilitu a kultúrny súlad s organizáciou. Spolu s tým sa predlžuje taktiež schvaľovanie nových pozícií,“ spresnila prezidentka APAS Zuzana Rumiz.
Problém však podľa odborníkov vzniká vtedy, keď sa snaha znížiť riziko zmení na odkladanie rozhodnutia. „Firma totiž môže mať kandidáta, ktorý spĺňa rozhodujúce kritériá, no stále čaká na lepšiu alternatívu. Medzitým vhodný uchádzač príjme ponuku iného zamestnávateľa a nábor sa vracia na začiatok. Opatrnosť, ktorá mala znížiť náklady, ich tak napokon zvyšuje,“ uviedla APAS.
Jednou z príčin zdĺhavého náboru pritom môže byť aj nedostatočne definované zadanie. Firma síce vie, akú pozíciu chce obsadiť, nemá však špecifikované, ktoré kompetencie sú pre jej výkon nevyhnutné. Počas procesu preto pribúdajú ďalšie kritériá, ako špecifická prax, znalosť systémov, jazyková vybavenosť, vedenie ľudí, okamžitá dostupnosť či osobnostná zhoda s tímom.
Problém pritom podľa odborníkov nebýva jedna podmienka, ale ich kombinácia. Pripomenuli, že vznikať tak môže profil, ktorý je na trhu veľmi vzácny alebo nezodpovedá reálnemu obsahu práce. Každé nové povinné kritérium zužuje okruh uchádzačov, predlžuje čas a zvyšuje náklady na obsadenie miesta.
„Treba preto rozlíšiť, čo je pre pozíciu skutočne nevyhnutné a čo je iba výhodou. Zamestnávateľ tak môže dať príležitosť človeku, ktorý spĺňa väčšinu podmienok a ostatné sa dokáže doučiť,“ upozornila manažérka personálnej agentúry Katarína Dovinová.
Nábor môže predĺžiť aj to, keď požadovaný profil nezodpovedá mzdovému rozpočtu. Podľa odborníkov ak firma hľadá nedostatkové zručnosti, no ponúka priemerné alebo podpriemerné ohodnotenie, ďalšie pohovory ani opakované zverejnenie inzerátu túto nerovnováhu neodstránia.
Problematická pritom podľa odborníkov môže byť aj skladba odmeny. Zamestnávateľ napríklad komunikuje maximálny možný zárobok, ktorého významnú časť však tvoria bonusy a príplatky. No uchádzači posudzujú aj predvídateľnosť a stabilitu príjmu, teda výšku garantovanej mzdy.
„Niekedy nie je problém v tom, že ľudia o pracovné miesto nemajú záujem. Ponuka sa len nestretáva s tým, čo kandidáti reálne očakávajú,“skonštatovala Dovinová. Dlhodobo neobsadená pozícia tak nemusí byť len dôsledkom nedostatku vhodných ľudí, ale aj nesúladu medzi požiadavkami, podmienkami a mzdou. Riešenie odborníčka vidí v úprave zadania, nie precíznejšom hľadaní.
Príliš opatrné rozhodovanie, viac výberových kôl či širší okruh posudzovateľov môže výberový proces predĺžiť a zvýšiť riziko straty uchádzača. „Kandidáti dokážu akceptovať aj dlhší proces, ak poznajú jeho harmonogram a pravidelne dostávajú spätnú väzbu. Najväčšiu frustráciu totiž spôsobuje neistota a nedostatok informácií,“ uviedla Rumiz.
Odborníci pripomenuli, že hoci nesprávny výber môže firmu stáť peniaze, čas manažérov aj výkon tímu, no ani náročný výberový proces nezaručí, že zamestnanec v spoločnosti ostane. Dôležitá podľa nich preto je aj adaptácia, začlenenie nového zamestnanca a podpora počas prvých týždňov a mesiacov.
„Hľadanie perfektného kandidáta možno vytvára dojem bezpečnosti, často však iba odsúva rozhodnutie. Úspešní zamestnávatelia dokážu presne pomenovať priority, realisticky nastaviť ponuku a včas rozpoznať vhodného človeka. Kto čaká na stopercentnú zhodu, môže napokon zostať s neobsadenou pozíciou,“ uzavrela APAS.
Zdroj: SITA.sk - Firmy prijímajú nových ľudí obozretnejšie, prílišná opatrnosť však môže nábor predĺžiť aj predražiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Firmy prijímajú ľudí obozretnejšie a snažia sa minimalizovať riziko nesprávneho výberu. Prílišná opatrnosť a dlhé preverovanie však môže nábor zbytočne predĺžiť aj predražiť. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).
Personálni odborníci pripomenuli, že slabší ekonomický rast krajiny vedie firmy k prísnejšej kontrole nákladov pri otváraní a obsadzovaní nových pozícií. Ponuka vhodných kandidátov sa však podľa nich v mnohých profesiách zásadne nezvýšila. „Vo viacerých segmentoch pozorujeme opatrnejší prístup. Firmy veľmi podrobne hodnotia nielen odborné kompetencie kandidáta, ale aj jeho dlhodobý potenciál, adaptabilitu a kultúrny súlad s organizáciou. Spolu s tým sa predlžuje taktiež schvaľovanie nových pozícií,“ spresnila prezidentka APAS Zuzana Rumiz.
Prílišná opatrnosť môže nábor predražiť
Problém však podľa odborníkov vzniká vtedy, keď sa snaha znížiť riziko zmení na odkladanie rozhodnutia. „Firma totiž môže mať kandidáta, ktorý spĺňa rozhodujúce kritériá, no stále čaká na lepšiu alternatívu. Medzitým vhodný uchádzač príjme ponuku iného zamestnávateľa a nábor sa vracia na začiatok. Opatrnosť, ktorá mala znížiť náklady, ich tak napokon zvyšuje,“ uviedla APAS.
Jednou z príčin zdĺhavého náboru pritom môže byť aj nedostatočne definované zadanie. Firma síce vie, akú pozíciu chce obsadiť, nemá však špecifikované, ktoré kompetencie sú pre jej výkon nevyhnutné. Počas procesu preto pribúdajú ďalšie kritériá, ako špecifická prax, znalosť systémov, jazyková vybavenosť, vedenie ľudí, okamžitá dostupnosť či osobnostná zhoda s tímom.
Problém pritom podľa odborníkov nebýva jedna podmienka, ale ich kombinácia. Pripomenuli, že vznikať tak môže profil, ktorý je na trhu veľmi vzácny alebo nezodpovedá reálnemu obsahu práce. Každé nové povinné kritérium zužuje okruh uchádzačov, predlžuje čas a zvyšuje náklady na obsadenie miesta.
„Treba preto rozlíšiť, čo je pre pozíciu skutočne nevyhnutné a čo je iba výhodou. Zamestnávateľ tak môže dať príležitosť človeku, ktorý spĺňa väčšinu podmienok a ostatné sa dokáže doučiť,“ upozornila manažérka personálnej agentúry Katarína Dovinová.
Problémom môže byť aj mzda
Nábor môže predĺžiť aj to, keď požadovaný profil nezodpovedá mzdovému rozpočtu. Podľa odborníkov ak firma hľadá nedostatkové zručnosti, no ponúka priemerné alebo podpriemerné ohodnotenie, ďalšie pohovory ani opakované zverejnenie inzerátu túto nerovnováhu neodstránia.
Problematická pritom podľa odborníkov môže byť aj skladba odmeny. Zamestnávateľ napríklad komunikuje maximálny možný zárobok, ktorého významnú časť však tvoria bonusy a príplatky. No uchádzači posudzujú aj predvídateľnosť a stabilitu príjmu, teda výšku garantovanej mzdy.
„Niekedy nie je problém v tom, že ľudia o pracovné miesto nemajú záujem. Ponuka sa len nestretáva s tým, čo kandidáti reálne očakávajú,“skonštatovala Dovinová. Dlhodobo neobsadená pozícia tak nemusí byť len dôsledkom nedostatku vhodných ľudí, ale aj nesúladu medzi požiadavkami, podmienkami a mzdou. Riešenie odborníčka vidí v úprave zadania, nie precíznejšom hľadaní.
Uchádzačov môže odradiť aj dlhý výberový proces
Príliš opatrné rozhodovanie, viac výberových kôl či širší okruh posudzovateľov môže výberový proces predĺžiť a zvýšiť riziko straty uchádzača. „Kandidáti dokážu akceptovať aj dlhší proces, ak poznajú jeho harmonogram a pravidelne dostávajú spätnú väzbu. Najväčšiu frustráciu totiž spôsobuje neistota a nedostatok informácií,“ uviedla Rumiz.
Odborníci pripomenuli, že hoci nesprávny výber môže firmu stáť peniaze, čas manažérov aj výkon tímu, no ani náročný výberový proces nezaručí, že zamestnanec v spoločnosti ostane. Dôležitá podľa nich preto je aj adaptácia, začlenenie nového zamestnanca a podpora počas prvých týždňov a mesiacov.
„Hľadanie perfektného kandidáta možno vytvára dojem bezpečnosti, často však iba odsúva rozhodnutie. Úspešní zamestnávatelia dokážu presne pomenovať priority, realisticky nastaviť ponuku a včas rozpoznať vhodného človeka. Kto čaká na stopercentnú zhodu, môže napokon zostať s neobsadenou pozíciou,“ uzavrela APAS.
Zdroj: SITA.sk - Firmy prijímajú nových ľudí obozretnejšie, prílišná opatrnosť však môže nábor predĺžiť aj predražiť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ekonomický rast Firmy
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