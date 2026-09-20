|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 20.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
20. septembra 2026
Na Národný pochod za život v Bratislave prišlo 30-tisíc ľudí z celého Slovenska – FOTO
Tagy: Národný pochod za život
Účastníkov pochodu osobitne pozdravil aj pápež Lev XIV. a organizátori na podujatí vyzvali na ochranu každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť a na prijatie konkrétnych zákonov chrániacich ...
Zdieľať
20.9.2026 (SITA.sk) - Účastníkov pochodu osobitne pozdravil aj pápež Lev XIV. a organizátori na podujatí vyzvali na ochranu každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť a na prijatie konkrétnych zákonov chrániacich život a ľudskú dôstojnosť vrátane zákazu surogácie.
V poradí piaty Národný pochod za život sa v nedeľu uskutočnil v Bratislave, pričom podľa organizátorov sa na ňom zúčastnilo 30-tisíc ľudí z celého Slovenska.
Ako ďalej organizátori podujatia informovali, účastníkov osobitne pozdravil aj pápež Lev XIV. Organizátori na podujatí vyzvali na ochranu každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť a na prijatie konkrétnych zákonov chrániacich život a ľudskú dôstojnosť vrátane zákazu surogácie.
Účastníci sa zišli na bratislavskom Námestí slobody, odkiaľ po hlavnom programe prešiel pochod ulicami hlavného mesta. „Naším dlhodobým cieľom je ochrana každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. V našich podmienkach to znamená predovšetkým zrušenie nespravodlivého potratového zákona, ktorý nenarodeným deťom upiera právo na život. Zároveň chceme byť spoločnosťou, ktorá nenechá matku v núdzi samu, ale ponúkne jej skutočnú pomoc a oporu,“ uviedol hovorca podujatia Dmitrij Olšovský.
Osobitným momentom programu bol podľa organizátorov pozdrav pápeža Leva XIV. účastníkom pochodu. Pápež tak nadviazal tak na svojho predchodcu Františka, ktorý osobitne pozdravil Národný pochod za život v Košiciach v roku 2024. Pozdrav zúčastneným odovzdal apoštolský nuncius Nicola Girasoli.
„Pápež Lev XIV. sa so srdečným pozdravom obracia na organizátorov i všetkých účastníkov Národného pochodu za život, ktorý sa koná v Bratislave. Najvyšší veľkňaz si želá, aby sa takéto významné verejné podujatie mohlo stať príležitosťou na modlitbu a svedectvo a vzbudilo nové povedomie o vzácnom dare života, prijatého od Boha. O dare života, ktorý treba prijímať a chrániť v každej jeho etape – od počatia až po prirodzenú smrť. Svätý Otec zároveň povzbudzuje podporovať kultúru schopnú postarať sa najmä o tých najzraniteľnejších a najviac bezbranných a tak prispievať k budovaniu viac bratskej a solidárnej spoločnosti. V tomto duchu Jeho Svätosť uisťuje o svojich modlitbách, od Pána vyprosuje hojnosť dobrého ovocia pre túto iniciatívu i všetkých jej účastníkov a zo srdca im udeľuje svoje apoštolské požehnanie," odkázal zhromaždeniu nuncius.
V histórii Slovenska podľa organizátorov existujú svetlé momenty, keď sme dokázali ako spoločenstvo správne rozpoznať hodnoty spravodlivosti a postaviť sa na stranu ľudskosti.
„Sú momenty, na ktoré môžeme byť ako národ hrdí, kedy sme konali spravodlivo a postavili sa na správnu stranu histórie. Medzi takéto momenty patria aj Národné pochody za život. Ukazujeme nimi, že nám záleží na spravodlivosti, na pravde a na skutočnej láske, ktorá nie je sebecká; na úcte k životu a ľudskej dôstojnosti každého jedného človeka,“ uviedol hlavný koordinátor pochodu Patrik Daniška.
Tohtoročný pochod podľa organizátorov opätovne zdôraznil dlhodobú požiadavku na ochranu života každého človeka.
Zároveň upozornil aj na tri ustanovenia minuloročnej novely Ústavy SR, ktoré podľa organizátorov treba premietnuť do konkrétnych zákonov: zákaz surogácie, rodičovský súhlas vo výchove v sexuálnych otázkach a zastavenie prepisov údajov o pohlaví v rozpore s biológiou.
„Surogácia robí z dieťaťa predmet obchodovania a zo ženského tela nástroj na splnenie želania niekoho iného. Dieťa však nie je tovar a žena nemá byť prostriedkom na jeho získanie. Sme presvedčení, že surogácia je v rozpore s dôstojnosťou ženy aj dieťaťa,“ uviedla hovorkyňa pochodu Milena Olšovská.
Organizátori preto petíciou vyzývajú poslancov Národnej rady SR, aby ústavný zákaz surogácie dôsledne premietli do zákonov a prijali úplný zákaz dohôd o porodení dieťaťa pre iného v Trestnom zákone.
Jednou z hlavných zahraničných hostí podujatia bola Francúzka Olivia Maurel, ktorá sa sama narodila prostredníctvom náhradného materstva a dnes patrí medzi medzinárodné hlasy usilujúce sa o jeho celosvetový zákaz.
„Takže keď hovorím proti náhradnému materstvu, neodmietam svoj vlastný život. Milujem svoj život. Milujem svojho manžela. Milujem svoje deti. Som vďačná, že žijem. A práve preto, že každý život má svoju dôstojnosť, môžem povedať, že žiadne dieťa by nemalo začať život odseparovaním, ktoré bolo naplánované vopred,“ uviedla Maurel.
Francúzska hovorkyňa hnutia „Marche pour la vie" Marie-Lys Pellissier upozornila na význam dlhodobého občianskeho angažovania sa za ochranu života.
„Naše posolstvo je totiž univerzálne. Bránime dôstojnosť každej ľudskej bytosti, od počatia až po prirodzenú smrť. Táto pravda a zásada nepripúšťa žiadne výnimky. Úlohou spoločnosti je zaručiť úctu k životu a starostlivosť o tých najzraniteľnejších.“ zdôraznila Pellissier, ktorá je absolventkou etickej filozofie na Sorbonne, spoluzakladateľkou Génération pro-vie a Lejeune Académie a vo Francúzsku sa angažuje aj v diskusii o eutanázii a asistovanej samovražde.
Matka siedmich detí Monika Krčmáriková pri príležitosti národného pochodu zdôraznila, že pri téme umelého potratu jej skoro vždy vyjdú slzy do očí, lebo vie, že je to nový človek. „A to je tá bolesť, že naše lono, ktoré malo byť prvým a najbezpečnejším miestom života človeka, sa pre milióny detí stáva miestom smrti,“ uviedla Krčmáriková.
Piaty Národný pochod za život sa konal pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Podľa organizátorov ide o občianske a nadstranícke podujatie otvorené všetkým ľuďom, ktorých spája úsilie o ochranu života každého človeka. Program sa začal už v sobotu 19. septembra Koncertom za život a v nedeľu vyvrcholil hlavným programom a pochodom ulicami Bratislavy.
Zdroj: SITA.sk - Na Národný pochod za život v Bratislave prišlo 30-tisíc ľudí z celého Slovenska – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
V poradí piaty Národný pochod za život sa v nedeľu uskutočnil v Bratislave, pričom podľa organizátorov sa na ňom zúčastnilo 30-tisíc ľudí z celého Slovenska.
Ako ďalej organizátori podujatia informovali, účastníkov osobitne pozdravil aj pápež Lev XIV. Organizátori na podujatí vyzvali na ochranu každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť a na prijatie konkrétnych zákonov chrániacich život a ľudskú dôstojnosť vrátane zákazu surogácie.
Účastníci sa zišli na bratislavskom Námestí slobody, odkiaľ po hlavnom programe prešiel pochod ulicami hlavného mesta. „Naším dlhodobým cieľom je ochrana každého ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť. V našich podmienkach to znamená predovšetkým zrušenie nespravodlivého potratového zákona, ktorý nenarodeným deťom upiera právo na život. Zároveň chceme byť spoločnosťou, ktorá nenechá matku v núdzi samu, ale ponúkne jej skutočnú pomoc a oporu,“ uviedol hovorca podujatia Dmitrij Olšovský.
Pozdrav od pápeža Leva XIV.
Osobitným momentom programu bol podľa organizátorov pozdrav pápeža Leva XIV. účastníkom pochodu. Pápež tak nadviazal tak na svojho predchodcu Františka, ktorý osobitne pozdravil Národný pochod za život v Košiciach v roku 2024. Pozdrav zúčastneným odovzdal apoštolský nuncius Nicola Girasoli.
„Pápež Lev XIV. sa so srdečným pozdravom obracia na organizátorov i všetkých účastníkov Národného pochodu za život, ktorý sa koná v Bratislave. Najvyšší veľkňaz si želá, aby sa takéto významné verejné podujatie mohlo stať príležitosťou na modlitbu a svedectvo a vzbudilo nové povedomie o vzácnom dare života, prijatého od Boha. O dare života, ktorý treba prijímať a chrániť v každej jeho etape – od počatia až po prirodzenú smrť. Svätý Otec zároveň povzbudzuje podporovať kultúru schopnú postarať sa najmä o tých najzraniteľnejších a najviac bezbranných a tak prispievať k budovaniu viac bratskej a solidárnej spoločnosti. V tomto duchu Jeho Svätosť uisťuje o svojich modlitbách, od Pána vyprosuje hojnosť dobrého ovocia pre túto iniciatívu i všetkých jej účastníkov a zo srdca im udeľuje svoje apoštolské požehnanie," odkázal zhromaždeniu nuncius.
Požiadavka na ochranu života každého človeka
V histórii Slovenska podľa organizátorov existujú svetlé momenty, keď sme dokázali ako spoločenstvo správne rozpoznať hodnoty spravodlivosti a postaviť sa na stranu ľudskosti.
„Sú momenty, na ktoré môžeme byť ako národ hrdí, kedy sme konali spravodlivo a postavili sa na správnu stranu histórie. Medzi takéto momenty patria aj Národné pochody za život. Ukazujeme nimi, že nám záleží na spravodlivosti, na pravde a na skutočnej láske, ktorá nie je sebecká; na úcte k životu a ľudskej dôstojnosti každého jedného človeka,“ uviedol hlavný koordinátor pochodu Patrik Daniška.
Tohtoročný pochod podľa organizátorov opätovne zdôraznil dlhodobú požiadavku na ochranu života každého človeka.
Tri ustanovenia minuloročnej novely Ústavy SR
Zároveň upozornil aj na tri ustanovenia minuloročnej novely Ústavy SR, ktoré podľa organizátorov treba premietnuť do konkrétnych zákonov: zákaz surogácie, rodičovský súhlas vo výchove v sexuálnych otázkach a zastavenie prepisov údajov o pohlaví v rozpore s biológiou.
„Surogácia robí z dieťaťa predmet obchodovania a zo ženského tela nástroj na splnenie želania niekoho iného. Dieťa však nie je tovar a žena nemá byť prostriedkom na jeho získanie. Sme presvedčení, že surogácia je v rozpore s dôstojnosťou ženy aj dieťaťa,“ uviedla hovorkyňa pochodu Milena Olšovská.
Organizátori preto petíciou vyzývajú poslancov Národnej rady SR, aby ústavný zákaz surogácie dôsledne premietli do zákonov a prijali úplný zákaz dohôd o porodení dieťaťa pre iného v Trestnom zákone.
Jednou z hlavných zahraničných hostí podujatia bola Francúzka Olivia Maurel, ktorá sa sama narodila prostredníctvom náhradného materstva a dnes patrí medzi medzinárodné hlasy usilujúce sa o jeho celosvetový zákaz.
„Takže keď hovorím proti náhradnému materstvu, neodmietam svoj vlastný život. Milujem svoj život. Milujem svojho manžela. Milujem svoje deti. Som vďačná, že žijem. A práve preto, že každý život má svoju dôstojnosť, môžem povedať, že žiadne dieťa by nemalo začať život odseparovaním, ktoré bolo naplánované vopred,“ uviedla Maurel.
Program sa začal koncertom už v sobotu
Francúzska hovorkyňa hnutia „Marche pour la vie" Marie-Lys Pellissier upozornila na význam dlhodobého občianskeho angažovania sa za ochranu života.
„Naše posolstvo je totiž univerzálne. Bránime dôstojnosť každej ľudskej bytosti, od počatia až po prirodzenú smrť. Táto pravda a zásada nepripúšťa žiadne výnimky. Úlohou spoločnosti je zaručiť úctu k životu a starostlivosť o tých najzraniteľnejších.“ zdôraznila Pellissier, ktorá je absolventkou etickej filozofie na Sorbonne, spoluzakladateľkou Génération pro-vie a Lejeune Académie a vo Francúzsku sa angažuje aj v diskusii o eutanázii a asistovanej samovražde.
Matka siedmich detí Monika Krčmáriková pri príležitosti národného pochodu zdôraznila, že pri téme umelého potratu jej skoro vždy vyjdú slzy do očí, lebo vie, že je to nový človek. „A to je tá bolesť, že naše lono, ktoré malo byť prvým a najbezpečnejším miestom života človeka, sa pre milióny detí stáva miestom smrti,“ uviedla Krčmáriková.
Piaty Národný pochod za život sa konal pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Podľa organizátorov ide o občianske a nadstranícke podujatie otvorené všetkým ľuďom, ktorých spája úsilie o ochranu života každého človeka. Program sa začal už v sobotu 19. septembra Koncertom za život a v nedeľu vyvrcholil hlavným programom a pochodom ulicami Bratislavy.
Zdroj: SITA.sk - Na Národný pochod za život v Bratislave prišlo 30-tisíc ľudí z celého Slovenska – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Národný pochod za život
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Firmy prijímajú nových ľudí obozretnejšie, prílišná opatrnosť však môže nábor predĺžiť aj predražiť
Firmy prijímajú nových ľudí obozretnejšie, prílišná opatrnosť však môže nábor predĺžiť aj predražiť
<< predchádzajúci článok
Mikloško: Silnou stránkou KDH zostáva komunálna politika, strana však stratila pozície vo veľkých mestách
Mikloško: Silnou stránkou KDH zostáva komunálna politika, strana však stratila pozície vo veľkých mestách