Firmy produkujúce autá musia sústrediť pozornosť na inovácie a výskum

Bratislava 10. októbra (TASR) - Automobilový priemysel sa vo svete rozvíja míľovými krokmi a len montovať autá, či vyrábať rôzne komponenty, už dnes nestačí. Firmy produkujúce autá musia aj na Slovensku sústrediť svoju pozornosť na inovácie a výskum. Zhodli sa na tom účastníci panelovej diskusie zameranej na budúcnosť automobilového priemyslu v Európe v stredu v Bratislave.upozornil Eric Wondraschke, partner právnickej kancelárie CSM na Slovensku.Podľa neho vzájomná spolupráca môže priniesť pozitíva aj pre slovenské automobilky, keď sa do výrobných liniek dostanú nové modely elektromobilov. V blízkej dobe sa ľudia budú chcieť len premiestniť, takže čoskoro príde doba, kedy si budeme autá viac prenajímať. Budúcnosť je v autonómnych autách, aj keď na to potrebných ešte niekoľko rokov.Podľa Jaroslava Holečka zo Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR inovácie v automobilovom priemysle potrebujú na Slovensku tri veci - kvalifikovaných ľudí, aplikovaný výskum a dodávateľov, ktorí sú schopní sledovať tento vývoj. Subdodávatelia sa čoraz viac špecializujú, pretože sú tlačení zo strany odberateľov, aby dodávali konkrétne riešenia. A to je práve možnosť pre Slovensko a všetky krajiny strednej Európy.Budúcnosť automobilového priemyslu vidí zakladateľ českej spoločnosti Liftago Martin Hausenblas v autonómnych autách. Podľa neho je otázkou času, kedy budeme mať malé autá do 500 kilogramov určené pre jedného človeka. Dôležité je, že auto nebude v osobnom vlastníctve, vlastníkom bude spoločnosť, ktorá ho bude dávať k dispozícii ľuďom podľa potreby.upozornil Hausenblas.