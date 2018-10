Odborníci: Schválený plán je predpokladom transformácie priemyslu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (TASR) - Iniciatíva odborníkov z priemyslu Industry4UM plne podporuje Akčný plán inteligentného priemyslu SR z dielne ministerstva hospodárstva, ktorý v stredu schválila vláda.nformoval Martin Morháč z iniciatívy, ktorej odborníci boli spolutvorcami materiálu.Pre úspech projektu bude rozhodujúci, okrem interakcie rezortov, priemyselnej praxe, akademickej a vedeckej sféry, najmä prenos návrhov z akčného plánu do praxe.priblížil Morháč.Súbor opatrení v akčnom pláne prišiel podľa neho v hraničnom čase.konštatoval s tým, že v parametroch zaznamenávajúcich prienik transformácie nastal oproti minulému roku citeľný nárast.Schválený akčný plán inteligentného priemyslu SR poskytuje súbor 35 opatrení, ktoré by sa mali zrealizovať do konca roku 2020.