Firmy sa sťažujú na okresné súdy, viaceré údajne nemajú pokyny k preplácaniu testovania

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Viaceré okresné úrady, ktoré majú firmám preplácať príspevky na testovanie, sa tvária, že nemajú pokyny. Pre agentúru SITA to uviedol generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu SR Ján Pribula.Systém testovania v podnikoch upravuje manuál, ktorý schválila vláda. Ten stanovuje, že náklady spojené s testovaním bude kompenzovať štát sumou 3,5 eura na každú otestovanú osobu.O finančnú náhradu majú pritom spoločnosti žiadať Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom príslušného okresného úradu, súčasťou žiadosti musí byť výkaz o dátume a počte otestovaných.„Rezort vnútra prostredníctvom príslušného okresného úradu uhradí finančnú náhradu na základe doručenej žiadosti bezodkladne," píše sa v manuáli.Ako upozornil Pribula, skutočné náklady spoločností sú oveľa vyššie ako 3,5 eura na osobu.„Je to zjavné aj z reakcií samospráv, ktoré majú presne zrátané, akú účasť potrebujú, aby sa im aspoň kryli náklady, pričom samosprávy dostávajú vyšší príspevok. Firmy ale nerobia testovanie pre to, aby zarobili, ale preto, aby boli schopné zabezpečiť výrobu a neohrozili svojich odberateľov," argumentuje.Agentúra SITA požiadala o stanovisko Ministerstvo vnútra SR.