Zástupcovia krajov chcú lepšiu spoluprácu s mestami a obcami, eurofondy by radi videli v regiónoch

Obce hodnotia komunikáciu pozitívne

Čerpanie eurofondov chcú zrýchliť

2.2.2021 (Webnoviny.sk) - Zástupcovia samosprávnych krajov chcú prehĺbiť spoluprácu s mestami a obcami. Predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič to uviedol v tlačovej správe, ktorú zaslalo komunikačné oddelenie združenia.Viskupič tak reagoval na prieskum Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) . Ten ukázal, že takmer tri štvrtiny obcí a miest hodnotí pozitívne svoju komunikáciu so samosprávnymi krajmi pri príprave projektov na programové obdobie 2021 až 2027.Komunikácia súvisí aj s tvorbou stratégií a partnerstiev, na ktorých bude založené čerpanie nových eurofondov. Viskupič uviedol, že so zástupcami ZMOS-u chce o záveroch prieskumu diskutovať. Diskusia by podľa neho mala prispieť práve k prehĺbeniu spolupráce krajov s mestami a obcami.„Veľmi kladne hodnotím výsledky prieskumu ZMOS. Po niekoľkých úspešne zvládnutých kolách plošného testovania ide o ďalší z dokladov otvorenej komunikácie a efektívnej spolupráce medzi krajmi, mestami a obcami. Našim spoločným cieľom je, aby sa nové eurofondy konečne dostali tam, kde patria, teda do regiónov. Ich čerpanie potrebujeme jednoznačne zrýchliť a zefektívniť,“ povedal Viskupič.Prieskum, ktorý ZMOS uskutočnil od 27. novembra 2020 do 15. januára 2021 na vzorke 505 primátorov a starostov ukázal, že komunikáciu so samosprávnymi krajmi hodnotí ako postačujúcu 61,1 percenta starostov a primátorov. Ďalších 13 percent respondentov uviedlo, že komunikácia so samosprávnymi krajmi je vynikajúca.