Firmy sa v budúcom roku budú snažiť najmä „prežiť“, slovník politikov sa rozšíril o nepredstaviteľné pojmy

28.12.2022 (Webnoviny.sk) - Reformy sú skôr na papieri, v praxi sa nepodarilo zásadne pohnúť s dlhoročnými problémami, akými sú vysoké daňovo-odvodové zaťaženie, nízka vymožiteľnosť práva, kvalita školstva, časté zmeny zákonov a nízka kvalita prijímanej legislatívy. Takto hodnotí rok 2022 Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) „Slovník politikov sa rozšíril o donedávna nepredstaviteľné pojmy ako znárodňovanie a vytratila sa z neho akákoľvek diskusia o udržaní konkurencieschopnosti ekonomiky. So znepokojením sledujeme nárast dlhov, drastické obmedzenia pre priemysel vyplývajúce z ekologických cieľov či narastajúci počet inštitúcií a ich úradníkov," pokračoval pre agentúru SITA prezident združenia Ján Solík Ako doplnil, na začiatku roka si firmy mysleli, že sa budú musieť vysporiadať „len“ s následkami pandémie, stúpajúcou infláciou a nedostatkom rôznych druhov vstupov. Cenová nestabilita v oblasti energií však podľa neho nadobudla také rozmery, že výzvy, ktoré museli spoločnosti zvládnuť počas pandémie boli len rozcvičkou.„Podnikatelia v uplynulom roku nevedeli nielen to, za koľko o mesiac nakúpia energie, ale ani to, aké pravidlá pre ich podnikanie budú platiť, či aká bude výška ich daní," skonštatoval Solík. Počty zákonov schvaľovaných v skrátenom konaní lámali podľa združenia rekordy, počty poslaneckých návrhov obchádzajúcich riadny legislatívny proces tiež.„O zmenách sa nielen nediskutovalo, ale zažili sme situácie, kedy politici nechali firmám na prípravu 3,5 či 8 dní od schválenia po účinnosť zákona," zdôraznil.Pozitívne podnikatelia za posledných 12 mesiacov vnímajú signály vo forme balíčkov na zlepšenie podnikateľského prostredia, či systémových nástrojov na zamedzenie rastu regulačnej záťaže. Tieto zmeny však podľa nich nestačí len schváliť, dôležité je, aby sa aj dodržiavali v praxi a napĺňal sa ich zmysel.„Negatívnych zásahov do podnikateľského prostredia bolo množstvo a ich spoločným znakom bolo obchádzanie legislatívneho procesu, nevyčísľovanie dopadov a absencia diskusie s dotknutými," doplnil prezident združenia.Čo sa týka výziev do nadchádzajúceho roka, pred veľkou časťou spoločností stojí podľa Solíka jediná, a to prežiť.„O to dôležitejšie je, aby si vláda a politici konečne uvedomili, že podnikateľské prostredie potrebuje stabilitu a predvídateľnosť. Pri pohľade na to, čo sa deje v parlamente v posledných mesiacoch, by pozitívnym posunom pre väčšinu firiem bolo už aj to, ak by politici nerobili v budúcom roku žiadne zmeny. „Pomoc ľudom“ sa totiž stala synonymom pre míňanie peňazí, ktoré krajina nemá," uzavrel.