Karas a odborári väzenskej a justičnej stráže podpísali novú kolektívnu zmluvu na rok 2023, prinesie im viaceré výhody

Upraví sa aj suma stravného

Výhody pre zamestnancov štátnej služby

28.12.2022 (Webnoviny.sk) - Minister spravodlivosti SR Viliam Karas a zástupcovia odborov Zboru väzenskej a justičnej stráže podpísali novú kolektívnu zmluvu na rok 2023.Na základe novej kolektívnej zmluvy by od začiatku nového roka malo dôjsť k valorizácii služobných príjmov príslušníkov o sedem percent. Od 1. septembra 2023 by následne mali byť valorizované o ďalších 10 percent. Zvýšené by mali byť aj jubilejné odmeny pri dovŕšení 50 a 60 rokov veku.Pre príslušníkov, ktorí sa nemôžu stravovať v zariadeniach zboru, by sa mala percentuálne naviazať hodnota gastrolístka alebo finančného príspevku vo výške minimálne 85 percent z aktuálne platného opatrenia rezortu práce o sumách stravného. V tlačovej správe o tom informovalo Ministerstvo spravodlivosti SR Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže upravuje výhody a podmienky týkajúce sa zabezpečovania výkonu štátnej služby, a tiež jej sociálne a ekonomické podmienky z hľadiska poskytovania platových a ďalších náležitostí. Ošetrená je aj oblasť zaisťovania činnosti odborového zväzu.„Som veľmi rád, že po konštruktívnom rokovaní s predstaviteľmi odborov ZVJS sme našli prijateľný kompromis pre obidve strany a podpísali tak novú kolektívnu zmluvu pre rok 2023. Príslušníci ZVJS vykonávajú dôležitú službu pre celú spoločnosť, teším sa na našu spoluprácu aj v novom roku 2023,“ uviedol minister Karas.