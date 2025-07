Firmy smerujú 2 percentá dane najmä do vzdelávania, podpora rastie už tretí rok po sebe

Verejnoprospešné projekty

6.7.2025 (SITA.sk) - Nedostatok ľudí s kľúčovými zručnosťami naráža na potrebu systémovej podpory vzdelávania. Analýza Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov (ASFIN) ukazuje, že firmy zapájajúce sa do mechanizmudane reagujú na tento problém čoraz cielenejšie.Vzdelávanie získalo tri roky po sebe najväčšiu podporu. V roku 2023 to bolo viac nežzdrojov z celkovej sumy, ktoré do systému asignácie odviedli členovia ASFIN. To ho radí medzi top prioritu firemných donorov pred rozvojom športu, ochranou životného prostredia či podporou zdravia, kultúry a sociálnej pomoci.Členovia ASFIN podporili v roku 2023 celkovosumou takmer, z tohosa týkalo vzdelávania.„Slovenský pracovný trh trpí chronickým nedostatkom kvalifikovaných ľudí - od technických zručností až po mäkké zručnosti ako je finančná gramotnosť, kritické myslenie či podnikavosť. Je prirodzené, že firemné nadácie a nadačné fondy preto smerujú časť svojej dane do systematickej podpory kvalitného vzdelávania, aby pripravili novú pracovnú silu na aktuálne požiadavky trhu, ktoré budú kľúčom k tvorbe inovácií,“ hovorí predsedníčka ASFIN Tatiana Švrčková Ažgrantov smerovalo do menších iniciatív v sumách, často do regionálnych škôl, neziskových organizácií a komunitných centier. Lenv získalo sumu vyššiu ako, čo potvrdzuje stratégiu "viac projektov - viac talentu" a znižovanie regionálnych rozdielov v prístupe ku kvalitnému vzdelaniu.Firemné nadácie poskytujú nielen financie, ale aj know-how, mentoring a zapájajú zamestnancov ako lektorov v rámci dobrovoľníctva.Príkladom je Nadácia Volkswagen Slovakia , ktorá v spolupráci s Úsmev ako dar prispieva mladým dospelým z Centier pre deti a rodiny na vodičské preukazy. Nadácia Slovenskej sporiteľne sa zameriava na finančnú gramotnosť cez program FinQ , vďaka ktorému sa niektoré školy dostali na úroveň krajín OECD. Nadačný fond Telekom podporuje digitálne zručnosti dievčat a programovanie v regiónoch.„Ak chceme Slovensko pripraviť na výzvy digitálnej transformácie, starnutia populácie a klimatickej adaptácie, musíme začať pri vzdelávaní. Firmy, ktoré investujú do budúcnosti mladých ľudí, tak v skutočnosti investujú do budúcnosti celej krajiny,“ dodáva Švrčková.