Sv. Cyril a Metod nám podľa Rašiho zanechali duchovný odkaz, že mosty medzi národmi sa budujú schopnosťou viesť dialóg

Význam miesta osláv

Myšlienka rovnosti

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

6.7.2025 (SITA.sk) - Sv. Cyril a Metod nám zanechali duchovný odkaz, že mosty medzi národmi sa budujú schopnosťou viesť dialóg. Vo svojom prejave pri príležitosti národných osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda na Devíne to uviedol predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši Hlas-SD ). Jadrom tohto dialógu sú podľa jeho slov rovnosť, mier a viera, ale aj kultúra. „Dialóg, ktorý je vedený možno rôznymi jazykmi, ale v ktorých vieme nájsť rovnaký význam,“ povedal predseda parlamentu Apeloval na to, aby sme sa Cyrilom a Metodom inšpirovali aj v našej domácej a zahraničnej politike. „Podporujme doma hodnoty vzdelania, kultúry a vzájomného porozumenia a zároveň dôsledne trvajme na mierovom spolužití národov, tolerancii i diplomacii,“ zdôraznil.Tieto hodnoty podľa neho v poslednom čase chýbajú nielen na Slovensku, ale potrebuje ich celý svet, ktorý sa v poslednom čase stáva nebezpečnejším a nepredvídateľnejším.„Keď budeme hľadať pozdvihnutie slovenského národa prostredníctvom vzdelania a kultúry, keď budeme hľadať spôsob mierového spolunažívania národov v Európe i v celom svete, keď dokážeme v duchu tolerancie rozvíjať spoluprácu, potom môžeme hrdo povedať, že cyrilometodské dedičstvo máme nielen zapísané v preambule našej ústavy, ale každý deň ho pretavujeme do našich životov," uviedol Raši.Predseda parlamentu vyzdvihol aj význam miesta osláv, hradu Devín, ako symbolu duchovných koreňov, zápasu o slobodu a emancipáciu národa i cesty k štátnosti. „Dedičstvo sv. Cyrila a Metoda nám pripomína, že slovenský národ vyrástol z hlbokých koreňov, ktoré siahajú do čias Veľkej Moravy, kde naši predkovia rozpoznali vlastnú kultúrnu a jazykovú jedinečnosť, rozpoznali samých seba,“ uviedol.Raši tiež zdôraznil, že sv. Cyril a Metod sú i patrónmi celej Európy, ich životné dielo a duchovné dedičstvo, ktoré zanechali, podľa šéfa parlamentu prekračuje hranice jednej krajiny, jedného národa či jedného storočia.Ide podľa neho o duchovnú tradíciu, tradíciu slobody a kultúrnej rozmanitosti, aj dialógu a vzdelanosti, ktoré nás všetkých spájajú. „Z minulosti sa musíme vedieť poučiť a hľadať v nej inšpiráciu, aby naša história bola odrazovým mostíkom k lepšej budúcnosti,“ prízvukoval.Vzdelanie a pracovitosť solúnskych bratov podľa Rašiho viedli k tomu, že Biblia v staroslovienčine otvorila našim predkom brány k poznaniu a duchovnému svetu. Sv. Cyril a Metod podľa jeho slov pristupovali k tradíciám a zvykom Slovanov s toleranciou a úctou pri tvorbe nového písma a šírení viery. „Priniesli do vtedajšieho spoločenstva prvé myšlienky rovnosti a presvedčenie, že každý národ má právo sláviť Boha vo svojej reči a byť si pred ním rovný,“ uviedol.Ich postoje sú podľa Rašiho inšpiratívne aj v dnešnej dobe. Menoval vzdelanie ako najväčší dar pre mladých, pracovitosť označil za cestu, ako tento dar využiť. Opomenúť podľa neho nemožno ani myšlienku rovnosti, všetky národy majú právo na mierovú a slobodnú existenciu.