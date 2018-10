Firmy v regióne strednej a východnej Európy ťahajú nahor zamestnanosť

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. októbra (TASR) – Najväčších 500 firiem v regióne strednej a východnej Európy (SVE) zvýšilo medziročne zamestnanosť o 4,7 % v minulom roku. Na Slovensku najväčšie firmy podľa tržieb dávajú prácu 4,4 % zamestnancov z celkovej pracovnej sily v krajine. Vyplýva to z najnovšej analýzy nadnárodnej spoločnosti Coface.Najväčšie spoločnosti v strednej a východnej Európy rebríčka Top 500, vrátane firiem zo Slovenska, sú významnými zamestnávateľmi regiónu, pre ktorých je zároveň čoraz problematickejšie nájsť kvalifikovanú pracovnú silu.uviedla spoločnosť Coface.Najdôležitejšími zamestnávateľmi podľa celkového percenta pracovnej sily sú najväčšie firmy podľa tržieb v Litve, ktoré zamestnávajú až 10,5 % z tamojšieho celkového percenta pracovnej sily. Na druhom mieste je Poľsko, kde najväčšie firmy podľa obratu zamestnávajú až 7,4 % z celkovej pracovnej sily. Trojku uzatvára Maďarsko so svojimi najväčšími firmami, ktoré zamestnávajú 5,3 % pracovnej sily. Najväčšie firmy na Slovensku sú rovnako významnými zamestnávateľmi. Zamestnávajú až 4,4 % z celkovej pracovnej sily, čo je medziročne o desatinu percenta viac.Top sektormi z hľadiska zamestnania v regióne boli za vlaňajšok nešpecializovaný obchodný sektor a automotive. Prvý sektor zamestnal v roku 2017 o 6,3 % viac ľudí, čím sa stal v regióne najsilnejším sektorom z hľadiska počtu zamestnancov. Automobilový priemysel a doprava mali druhú najväčšiu pracovnú základňu v rebríčku Top 500 v strednej a východnej Európe, presnejšie 18,2 % z celkového počtu, pričom automotive bol za vlaňajšok jedným z hlavných sektorov s náborom nových pracovníkov, a to pri raste o 7,5 %.Miera nezamestnanosti bola v regióne pod priemernou úrovňou Únie 7,6 %, a to v ôsmich z 12 krajín. V niektorých krajinách dosiahla nezamestnanosť dokonca rekordne nízku úroveň. Lídrom bola aj vlani Česká republika, ktorá znížila nezamestnanosť zo 4 % v roku 2016 na 2,9 % za vlaňajšok. Dobre si viedlo aj Maďarsko s mierou nezamestnanosti 4,2 % za rok 2017, ako aj Poľsko a Rumunsko.Paradoxne, hoci Lotyšsko aj Slovensko prispeli výraznou mierou k zamestnanosti vo svojich krajinách zo strany najväčších firiem podľa tržieb, obe sú v miere nezamestnanosti nad priemerom Únie. V prípade Lotyšska bola miera nezamestnanosti za rok 2017 až 8,7 % a Slovenska 8,1 %. Dvojciferné čísla v nezamestnanosti v regióne dosiahli Srbsko(14,7 %) a Chorvátsko (11,1 %).upozorňuje Coface. Nízka nezamestnanosť totiž spôsobuje výrazný nedostatok pracovnej sily, o čom svedčí rastúci počet spoločností, pre ktoré je to prekážka ich podnikateľskej aktivity.dodáva Coface.