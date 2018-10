Slovenské domácnosti patria k najzadlženejším v rámci regiónu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 2. októbra (TASR) - Rok 2017 bol vo finančnom meradle výnimočným rokom. Napriek rastúcemu politickému napätiu to bol vhodný rok pre investorov a sporiteľov, keď na celom svete vrcholilo ekonomické oživenie a finančným trhom sa darilo, najmä tým akciovým. Výsledkom bol rast finančného majetku domácností v celosvetovom meradle o 7,7 %. Dlhy vo svete stúpli o 6 %.Opačný trend zaznamenali slovenské domácnosti, ktoré aj minulý rok pokračovali v rekordnom zadlžovaní. V regióne strednej a východnej Európy sa Slováci stali unikátom, keď ich dlhy prevyšujú úspory. Aj tieto závery priniesla 9. štúdia bohatstva národov Allianz Global Wealth Report 2018, ktorá skúmala finančný majetok a dlhy domácnosti v 53 krajinách sveta.konštatuje hlavný ekonóm poisťovne Michael Heise.Slabou stránkou slovenských domácností je aj naďalej vysoká úverová zadlženosť. Dopyt po úveroch už od roku 2010 stúpa u Slovákov výraznejšie, ako je priemer v regióne. Minulý rok ich dlhy stúpli o 10,3 %, každý Slovák tak v priemere dlžil 6792 eur, kým priemer regiónu je 4564 eur.Finančný majetok slovenských domácností v minulom roku vzrástol len o 5,5 %, čo je takmer polovica v porovnaní s predchádzajúcim rokom (9,8 %). Môžu za to najmä vklady v bankách, kde Slováci kumulujú až 60 % svojich úspor a ktoré zaznamenali nárast len o 4,2 %. Nepomohli tomu ani cenné papiere, poistenie a penzijné aktíva, ktoré zaznamenali dvojciferný rast. V rebríčku bohatstva tak Slováci s úsporami 6190 eur na osobu figurujú až na 40. mieste spomedzi 53 hodnotených krajín.Priemer v regióne je výrazne vyšší a dosahuje 10.381 eur. V rámci regiónu tak Slovákov v úsporách, s výnimkou Rumunov (4521 eur), predbehli všetky ostatné krajiny, keď napríklad Česi majú nasporené viac ako dvojnásobok, a to 15.291 eur, Maďari 13.404 eur, Poliaci 8273 eur a priemerný Bulhar disponuje úsporami vo výške 7678 eur.