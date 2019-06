Firmy v SR čoraz viac využívajú služby inkasných spoločností

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 27. júna (TASR) - Čoraz viac firiem na Slovensku sa obracia na spoločnosti venujúce sa inkasu pohľadávok. Veria totiž, že tieto služby napomáhajú platobnej disciplíne spoločnosti. Tá je na Slovensku najhoršia spomedzi všetkých európskych krajín sledovaných v rámci štúdiespoločnosti EOS KSI venujúcej sa manažmentu pohľadávok.Štúdia ukázala, že až 27 % platieb na Slovensku prichádzalo s omeškaním alebo vôbec, a to pri koncových, ako aj biznis zákazníkoch. Priemer neskoro uhradených faktúr, resp. úplne nevymožiteľných pohľadávok bol vlani vo východnej Európe 22 %, v západnej to bolo 19 %.Množstvo firiem na Slovensku má rozvinutú spoluprácu so spoločnosťami venujúcimi sa manažmentu pohľadávok, rozhodlo sa tak 42 % spoločností. Rok predtým to bolo 40 %.zdôrazňuje Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko.Slovenské firmy skončili na popredných miestach z hľadiska spolupráce s profesionálmi poskytujúcimi inkasné služby. Vyššie čísla v tomto ukazovateli dosiahli podľa štúdie krajiny ako Bulharsko (43 %), Belgicko (44 %), Francúzsko (46 %), pričom prvú priečku obsadili Maďarsko a Bulharsko (zhodne po 48 %). Za celú Európu platí, že jedna z troch spoločností sa spolieha na externé služby profesionálov venujúcich sa manažmentu pohľadávok.