Firmy v USA bojujú proti clám Trumpa, vytvára koalíciu za voľný obchod

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 12. septembra (TASR) - Po niekoľkomesačnom bojovaní proti clám amerického prezidenta Donalda Trumpa mimo zraku verejnosti sa viac než 60 firemných združení a skupín v USA rozhodlo vytvoriť koalíciu, ktorá s Trumpovými aktivitami bude bojovať verejne.uviedla v súvislosti so založením koalície s názvom Američania za voľný obchod (Americans for Free Trade) Nicole Vasilarosová, ktorá zastupuje Americkú námornú asociáciu (NMMA). Viacerí členovia tejto asociácie uvažujú o prepúšťaní zamestnancov, keďže dovozné clá im zvýšili náklady až o 35 %.Trump doteraz zaviedol dovozné clá vo výške 25 % na čínsky tovar v celkovej hodnote 50 miliárd USD (43,20 miliardy eur). Teraz sa však pripravuje na zavedenie ďalších ciel na čínsky tovar, ktorého hodnota dosahuje ročne až 200 miliárd USD a navyše pohrozil, že za clami na tento tovar by mohli nasledovať aj dovozné clá na tovar za 267 miliárd USD. Tým by uvalil vysoké dovozné clá na prakticky všetok čínsky tovar, ktorý sa do USA ročne dovezie. Čína dala najavo, že odpovie rovnakou mincou a súčasťou by mohli byť aj sankcie voči americkým firmám pôsobiacim na čínskom trhu.Nová koalícia zahrňuje združenia a skupiny zastupujúce viacero veľkých amerických firiem. Medzi nimi je napríklad American Petroleum Institute (API), ropný inštitút, ktorý reprezentuje najväčšie americké ropné firmy ako Exxon Mobil a Chevron. Ďalej je to Združenie vedúcich predstaviteľov maloobchodu (RILA), ktoré reprezentuje firmy ako Target a Autozone.povedal Dean Garfield, šéf zoskupenia ITIC, ktorého členmi sú firmy z oblasti informačných technológií ako Microsoft, Alphabet (vlastník spoločnosti Google) a Apple. Ako dodal David French z Národnej federácie maloobchodu (NRF), koalícia zahrňuje takmer všetky sektory amerického hospodárstva.Trump síce zavádzaním dovozných ciel hrozil už vo svojej prezidentskej kampani, málokto však jeho hrozby bral vážne. Od nástupu do funkcie však dal najavo, že nešlo iba o predvolebnú kampaň. Okrem dovozných ciel na čínske produkty uvalil clá na oceľ a hliník z viacerých krajín sveta vrátane štátov Európskej únie, pohrozil ďalšími clami na čínske výrobky, ako aj na autá z mnohých štátov vrátane Kanady, Japonska a EÚ a navyše, pohrozil ukončením viacerých obchodných dohôd, vrátane Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA), ak nebudú upravené tak, aby boli výhodnejšie pre USA.Koalícia Američania za voľný obchod sa spočiatku plánuje zamerať na republikánskych členov Kongresu v piatich štátoch - Ohio, Pennsylvania, Illinois, Indiana a Tennessee, s ktorými by jej členovia mali diskutovať o otázkach medzinárodného obchodu. Do konca roka chce svoje aktivity rozšíriť zhruba na 12 štátov USA.(1 EUR = 1,1574 USD)