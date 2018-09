O post primátora Skalice sa uchádza deväť kandidátov

Mesto Skalica, archívne foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Skalica 12. septembra (TASR) – V Skalici sa do polnoci 11. septembra, keď bola uzávierka prihlášok do komunálnych volieb, prihlásilo deväť kandidátov na post primátora. TASR informovala zapisovateľka mestskej volebnej komisie Lenka Nogová Podoliančinová.O primátorský post sa v Skalici budú uchádzať siedmi nezávislí kandidáti, súčasný primátor Ľudovít Barát, vedúci oddelenia výstavby mestského úradu Jozef Hlavatý, riaditeľka materskej školy Oľga Luptáková, podnikateľ Dušan Mareček, zástupca primátora mesta a ekonóm Milan Roman a publicistka Alena Carolina Maxima Schopperth Fulier, za koalíciu strany Naj a Strany mladých ľudí pedagóg na základnej škole Igor Černin a riaditeľka odboru financií Trnavského samosprávneho kraja s podporou OĽaNO, SaS a Nova Anna Mierna.Nezávislí kandidáti na primátora aj poslanca potrebovali v prípade Skalice doložiť ku kandidačným listinám zhodne 200 podpisov občanov mesta.uviedla zapisovateľka volebnej komisie.O post poslanca mestského zastupiteľstva prejavilo podaním kandidátky záujem spolu 74 občanov. Zo súčasných 19 poslancov mestského zastupiteľstva nepodalo kandidačnú listinu šesť poslancov.Približne polovicu všetkých kandidačných listín zaregistrovali na Mestskom úrade v Skalici do 10. septembra, rovnaký počet počas celého posledného možného dňa 11. septembra.doplnila Nogová.Najneskorší možný termín na zverejnenie zaregistrovaných kandidátov na primátora a poslancov je 16. októbra. Podľa slov zapisovateľky v Skalici sa očakáva zverejnenie už v poslednom septembrovom týždni.