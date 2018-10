FIS chce zredukovať počet mužov v pretokoch SP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zürich 3. októbra (TASR) - Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) chce zredukovať počet pretekárov na štarte mužských disciplín vo Svetovom pohári. Diskutovali o tom predstavitelia FIS na konferencii v Zürichu.Počet lyžiarov na štarte by sa mal znížiť z priemerného počtu 80 pretekárov na 45-50, čo by malo prispieť k zatraktívneniu súťaží. Ďalšie kroky k redukcii počtu pretekárov by mala FIS prerokovať na jarnom zasadnutí v Dubrovníku. Informovala o tom agentúra APA.