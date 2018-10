NHL: Wilson dostal 20-zápasový trest za úder do hlavy súpera

Toma Wilson (vpravo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 3. októbra (TASR) - Kanadský hokejista Tom Wilson z klubu zámorskej NHL Washington Capitals dostal 20-zápasový trest za úder do hlavy súpera v prípravnom zápase pred novou sezónou. Vedenie súťaže oznámilo verdikt len niekoľko hodín pred úvodným duelom víťaza Stanleyho pohára proti Bostonu Bruins.Wilson si vyslúžil trest za tvrdý úder do hlavy hráča St. Louis Blues Oskara Sundqvista počas nedeľňajšieho prípravného zápasu (5:2). Dvadsaťštyriročný útočník dostal za svoj faul v stretnutí desaťminútový trest. Wilson dostal trest za nebezpečný faul aj v minulosezónnom play off, keď hráčovi Pittsburghu Penguins Zachovi Aston-Reeseovi zlomil čeľusť a spôsobil otras mozgu. Informovala agentúra AP.