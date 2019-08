FL: Adenkule a Kvocera skončili v AS Trenčín, Machara na hosťovanie

Na snímke Issa Adekunle z Trenčína. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín 16. augusta (TASR) - Slovenský futbalový fortunaligista AS Trenčín rozviazal po vzájomnej dohode zmluvy s dvojicou Issa Adekunle a Milan Kvocera. Obaja sa tak stali voľnými hráčmi. Tretím odchádzajúcim je talentovaný reprezentačný stredopoliar Dávid Machara. Odchovanec trenčianskeho futbalu však naďalej zostáva hráčom AS, počas nasledujúceho pol roka však bude hosťovať v druholigovom Púchove.uviedol v stanovisku AS Trenčín.Dvadsaťjedenročný Nigérijčan Adekunle odohral v trenčianskom drese šesť ligových zápasov v ročníku 2016/2017. Následne pôsobil na hosťovaní v Prešove a Interi Bratislava. Bilancia rovnako starého Kvoceru je 35 ligových stretnutí, štyri zápasy v národnom pohári a tri štarty v pohárovej Európe. V lige dokázal streliť dva góly.