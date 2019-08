Neymar nechýba v brazílskej nominácii na septembrové prípravné zápasy

Neymar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 16. augusta (TASR) - Brazílsky futbalista Neymar sa dostal do reprezentačnej nominácie na septembrové prípravné stretnutia. Do národného tímu sa vráti po tom, ako pre zranenie musel vynechať turnaj Copa America, na ktorom Brazília v domácom prostredí triumfovala.Tréner Tite povolal 27-ročného útočníka na zápasy proti Kolumbii (7. septembra) a Peru (11. septembra). Otázna je budúcnosť Neymara na klubovej úrovni, špekuluje sa o jeho prestupe z Paríža St. Germain do Realu Madrid alebo FC Barcelona a úradujúci francúzsky šampión ho nenominoval na minulotýždňový úvodný duel Ligue 1 proti Nimes. Informovala o tom agentúra DPA.