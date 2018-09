FL: MFK Ružomberok zvíťazil nad FK Podbrezová

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

MFK Ružomberok – FK Železiarne Podbrezová 3:0 (2:0)



Góly: 41. Tandir (z 11 m), 65. Tandir, 43. Baran (vlastný). Rozhodovali: Chmura – Mókoš, Borsányi, ŽK: Obročník, Sedláček, Baran, Leško – Kochan, Daniel. 1451 divákov



Ružomberok: Macík – Jonec, J. Maslo, Twardzik, Urdinov – Kochan (78. Takáč), Qose – Daniel, Kostadinov (78. Mustedanagič), Gál-Andrezly – Tandir (84. Gerec



Podbrezová: Kuciak – Turňa, Baran, Bartoč, Viazanko – Obročník, Sedláček – Breznaník, Mikuš (83. Lepieš), D. Leško – Bernardina (64. Wiezik)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 22. septembra (TASR) -Domáci futbalisti vstúpili do zápasu aktívne a súpera od začiatku dostali pod tlak. Hostia sa len sem – tam dostali pred bránu MFK. V 3. min. prvý pozdrav na Kuciaka poslal Kochan, brankár Železiarov pri pravej žrdi vytlačil loptu na roh. O chvíľu do Danielovho prudkého centra nastavil hlavu Tandir, no mieril nad. Vzápätí na druhej strane Leško zacentroval pred ružomberskú bránu a na šťastie pre domácich, Bernardina na loptu nedosiahol. V 9. min. sa Daniel na dvakrát z uhla snažil prekonať Kuciaka, lenže neuspel. V 14. min. Leško voLiptákov ideálne našiel Mikuša, no ten bránu prepálil. O dve minúty neskôr podbrezovský Baran na bránkovej čiare, po hlavičke Twardzika, ratoval svoj tím a následne lopta z Tandirovej hlavy mierila akurát do náručia Kuciaka. V 27. min. Macík kryl Leškov pokus z diaľky. V 40. min. Breznaník vo vnútri pokutového územia fauloval Gála-Andrezlyho a Tandir z penalty dostal MFK do vedenia. O dve minúty na to si Baran nešťastne zrazil do vlastnej brány center z pravej strany.Do druhého polčasu vykročila Podbrezová s očividnou snahou ešte niečo so zápasom urobiť. V 56. min. Macíka preveril Breznaník, potom domáci gólman bravúrne vytesnal štipľavý Leškov strelecký pokus. V 65. však prišiel tretí úder Ruže, Kostadinova ešte Kuciak zázračne vychytal, no Tandir už trafil opustenú bránu. V 67. min. zase Macík pri šanci Breznaníka vytiahol neskutočný zákrok. V 82. min. Ružomberský brankár vytiahol ďalší skvelý zákrok, keď sa pred ním ocitol Breznaník. Skóre sa už ale nezmenilo.