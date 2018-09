Športovci gratulovali SOV a spomínali, Kuzminová: Ako veľká rodina

Na snímke slovenská členka Medzinárodného Olympijského výboru (MOV) Danka Barteková a spolumoderátorka programu reční na galaprograme pri príležitosti 25. výročia existencie Slovenského olympijského výboru (SOV) v Bratislave 22. septembra 2018. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 22. septembra (TASR) - Slovenský olympijský výbor (SOV) mal pri sobotňajšej oslave 25 rokov existencie mnohých významných gratulantov - športovcov, ktorí pod piatimi kruhmi vybojovali úspechy pred osamostatnením, tesne po ňom i v nedávnej minulosti. Pri trinástich účastiach (6 OH, 7 ZOH) sa samostatná SR radovala z 36 medailí, dvanásť zlatých, šestnásť strieborných a osem bronzových.Exekutíva Medzinárodného olympijského výboru (MOV) provizórne uznala SOV za člena olympijského hnutia 16. marca 1993 na zasadnutí v Atlante, vďaka čomu mohol podať prihlášku na ZOH 1994 v Lillehammeri. Plnoprávne uznanie za Národný olympijský výbor Slovenskej republiky získal na 101. zasadnutí MOV 24. septembra 1993 v Monte Carle. Prvú medailu éry získal Jozef Gönci v športovej streľbe v Atlante 1996.povedal Gönci pre TASR.V športovej streľbe má nasledovníkov, slovenskú kolekciu rozšírili Zuzana Rehák Štefečeková či Danka Barteková, ktorá hostila galavečer v novej budove Slovenského národného divadla ako spolumoderátorka i členka MOV.dodal Gönci.Naopak, zatiaľ posledné medaily vybojovala pre Slovensko biatlonistka Anastasia Kuzminová na ZOH 2018 v Pjongčangu. Celkovo má bilanciu 3-3-0:zdôraznila Kuzminová pre TASR. Do nasledujúcich rokov zapriala oslávencovi - samostatnému slovenskému športu - predovšetkým dostatok športujúcej mládeže:Erik Vlček reprezentoval v rýchlostnej kanoistike už na piatich OH, účasti ovenčil troma medailami:Juraj Minčík zažil olympijskú radosť v dvoch úlohách, v Sydney 2000 ako bronzový medailista vo vodnom slalome, v Riu de Janeiro 2016 ako tréner zlatých deblkanoistov bratrancov Škantárovcov:Hostiteľ galavečera Anton Siekel je prezident SOV od novembra 2016. Počas slávnostného programu v réžii Nikitu Slováka sa nezabudlo ani na jeho predchodcov na čele organizácie, na zosnulého prvého šéfa Vladimíra Černušáka a Františka Chmelára, ktorý ju viedol sedemnásť rokov. Spomedzi zahraničných hostí blahoželal na pódiu prezident Európskych olympijských výborov (EOV) Janez Kocijančič. Rezonovali ajvýročia: nedávne životné jubileum najstaršieho tunajšieho olympijského šampióna Jána Zacharu (box, OH 1952) či blížiace sa 100. výročie vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov.povedal Zachara.