FL: Slovan Bratislava predĺžil zmluvu so Šporarom do roku 2023

Andraž Šporar, archívna snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 28. júna (TASR) - Úradujúci fortunaligový šampión ŠK Slovan Bratislava predĺžil zmluvu so slovinským futbalistom Andražom Šporarom do roku 2023. Útočník vyrovnal vďaka 29 gólom v predchádzajúcej sezóne strelecký rekord najvyššej slovenskej súťaže, celkovo si pripísal 35 presných zásahov.O Šporara sa v lete zaujímalo viacero klubov.vyhlásil Slovinec na oficiálnej stránke "belasých".Dvadsaťpäťročný útočník prišiel do Slovana v januári 2018 zo švajčiarskeho Bazileja. Odohral 53 súťažných zápasov, v ktorých sa 41-krát strelecky presadil. Prispel k zisku Slovenského pohára 2018, keď otvoril skóre vo finálovom súboji s Ružomberkom. V sezóne 2018/2019 vyrovnal rekord Róberta Semeníka z ročníka 1995/1996 a výrazne prispel k majstrovskému titulu. Stal sa najlepším strelcom Fortuna ligy a vyhlásili ho za najlepšieho hráča súťaže.