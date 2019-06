Mário Ihring, archívna snímka. Foto: TASR František Iván Foto: TASR František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júna (TASR) - Úradujúci slovenský basketbalový majster BK Inter Bratislava získal do svojich radov Mária Ihringa. Dvadsaťjedenročný rozohrávač je tretí prírastok do kádra, v ktorom sa Interu podarilo udržať Davida Abrháma, Nemanju Barača, Michala Baťku, Gorana Bulatoviča, Mareka Kozlíka a Leeho Skinnera.Okrem Ihringa pribudli ďalší slovenskí reprezentanti Dalibor Hlivák a Michal Čekovský.povedal generálny manažér Michal Ondruš na oficiálnom klubovom webe.Ihring bol lídrom mládežníckych reprezentácií, výberu do 18 rokov pomohol k historickému postupu na európsky šampionát A-kategórie. Už ako tínedžer okúsil najvyššiu taliansku súťaž v drese sicílskeho tímu Capo d'Orlando. Na hosťovaní v Anwile Wloclawek sa tešil z poľského titulu a počas hosťovanie v Prievidzi v ročníku 2016/2017 si vyskúšal aj najvyššiu domácu súťaž. Po vlaňajšom vypadnutí Sicílčanov do druhej ligy jeho kontrakt v Taliansku zanikol a upísal sa chorvátskemu mužstvu KK Vrijednosnice Osijek, kde odohral predchádzajúci ročník.