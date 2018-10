FL: ViOn Zlaté Moravce remizovali s FC Spartak Trnava

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Spartak Trnava 1:1 (0:0)

Góly: 90+2. Urgela (z 11 m) - 81. Grendel (z 11 m). Rozhodovali: Kružliak – Bobko, Mókoš, ŽK: Casado, Chren, Švec - Tóth, Kadlec, 2027 divákov.



Zlaté Moravce-Vráble: Krnáč – Čögley, Práznovský, Banovič, Chren – Richtárech - Duga (84. Karlík), Cassado (78. Urgela), Ľupták - Brašeň - Ďubek (78. Švec)



Trnava: Chudý – Kadlec, Tóth, Godál (67. Oravec), Čonka - Greššák - Čanturišvili, Kulhánek, Grendel - Širtladze (70. Jirka), Ali Ghorbani (82. Rada)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zlaté Moravce 28. októbra (TASR) - Do stretnutia proti úradujúcemu majstrovi vstúpili domáci bez rešpektu. Už v 3. minúte Ďubek priťukol Dugovi, ktorého strelu z 8 m Chudý kryl. V 7. minúte Richtárechovu strelu Chudý vyrazil, aby následne skrotil aj nepríjemnú hlavičku Ďubeka. V 24. minúte sa v dobrej pozícii ocitol Brašeň, ale z 12 m prenáhlene prestrelil. V 35. minúte nepríjemný center Grendela z pravej strany narobil nemalé problémy Krnáčovi.Aj do 2. polčasu vstúpili lepšie domáci. V 49. minúte prišla pekná akcia po osi Chren - Brašeň - Ďubek s nepresnou koncovkou posledného menovaného. Po hodine hry parádnu Richtárechovu strelu spod brvna vytesnil na roh pohotobvý Chudý. Prebiekala 64. minúta, na Ďubekov center na zadnú žrď si vyskočil Cassado a Chudý ratoval v poslednej chvíli na bránkovej čiare. V 72. minúte skúšal šťastie zo štandardnej situácie z 25 m Banovič, Chudý však opäť vytesnil na roh. V 81. minúte sa potvrdilo porekadlo, že chudobnému aj z hrnca vykypí - po strete Aliho Ghorbaniho s jedným zo stopérov domácich sa pískal pokutový kop. Loptu si na biely bod postavil Grendel a strelou do opačného rohu poslal Spartak do vedenia. Bola to vôbec prvá strela hostí medzi žrde Krnáčovej brány. V nadstavenom čase fauloval Kadlec v pokutovom území jedného z domácich hráčov a z nariadenej jedenástky Urgela vyrovnal na spravodlivých 1:1.