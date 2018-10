KHL: Slovan vysoko prehral vo Viedni s Petrohradom

Na snímke tréner HC Slovan Bratislava Vladimír Országh. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Slovan Bratislava - SKA Petrohrad 0:7 (0:1, 0:2, 0:4)

Góly: 8. Hersley (Karpov, Gusev), 33. Koskiranta (Zemčjonok, Gusev), 33. Plotnikov (Dergačov), 41. Chafizulin (Ketov, Kablukov), 47. Kuzmenko (Barabanov), 49. Plotnikov (Karpov, Gusev), 60. Li (Kablukov). Rozhodcovia: Soin, Gašilov - Viljugin, Palej, vylúčenia: 7:1 na 2 min., presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 5895 divákov.

Slovan Bratislava: Štěpánek – Gelinas, Sersen, Bačik, Švarný, Grman, Meszároš, Klok – Řepík, Sukeľ, Červený – Lamper, Bailey, Liška - Rau, Taffe, Lunter - Sloboda, Chipchura, Hrnka

SKA Petrohrad: Šestorkin (Hellberg) – Hersley, Gavrikov, Zub, Zubarev, Rundblad, Chafizulin, Zemčjonok - Karpov, Koskiranta, Gusev - Barabanov, Byvaľcev, Kuzmenko - Plotnikov, Malcev, Dergačov - Ketov, Kablukov, Li - Tichonov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 28. októbra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v nedeľu v druhom zápase KHL World Games vo Viedni s SKA Petrohrad vysoko 0:7. Pre zverencov Vladimíra Országa to bola štvrtá prehra v sérii. V tabuľke Západnej konferencie patrí Slovanu 9. priečka, na ôsmu Rigu stráca bod. Lotyšský tím však má o dva zápasy menej.teraz čaká šnúra troch zápasov na domácom ľade, začnú ju vo štvrtok 1. novembra o 17.00 h so Sibirom Novosibirsk.Slovan začal zápas oveľa lepšie ako v piatok, hral pozorne v obrane a jednoucho v útoku. Hráči Petrohradu však boli od začiatku lepší a mali aj prvé šance. V 8. minúte po faule Kloka mali k dispozícii aj prvú presilovku a v nej prekonal Štěpánka tvrdou strelou Hersley - 0:1. Slovan mohol odpovedať v 15. minúte po závare pred bránku, Liška však Hellberga neprekabátil. Hostia mali hru jasne v rukách, ale ďalšiu výraznejšiu šancu si už do konca tretiny nevypracovali.Ďalšie mali však mali v druhom dejstve a to aj vinou nedisciplinovanosti hráčov Slovana. Petrohrad hral v početnej výhode hneď na začiatku, faulu sa dopustil Švarný ešte na konci 1. tretiny. Obranavšak odolala a to aj po ďalších dvoch presilovkách SKA. V 33. minúte však Štěpánka prekonal Koskiranta a ešte v tej istej minúte sa presadil Plotnikov. Prevaha ruského tímu bola aj naďalej výrazná, viac gólov však v prostrednej časti hry však už nedal.Z gólu sa však tešil na začiatku tretej tretiny, keď sa presadil Chafizulin. Petrohrad Bratislavčanov nešetril a do konca zápasu ešte strelil ďalšie tri góly. Najskôr zvýšil na rozdiel piatich gólov Kuzmenko a na poltucet dal svojim druhým gólom v zápase Plotnikov. V záverečných sekundách siedmy gól strelil Li.