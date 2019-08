Flámski nacionalisti navrhli Trumpovi, aby kúpil Valónsko za euro

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. augusta (TASR) - Potom, čo americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi nevyšiel pokus odkúpiť Grónsko od Dánska, mohol by zvážiť ponuku mladých flámskych nacionalistov, ktorí mu navrhli, aby za jedno euro odkúpil Valónsko, frankofónnu provinciu Belgicka. Uviedol to vo štvrtok spravodajský server Euronews.S návrhom prostredníctvom účtu na Twitteri prišlo mládežnícke krídlo strany Nová flámska aliancia (N-VA) - Jong N-VA. Potom, ako si tento návrh vyslúžil vlnu negatívnych ohlasov zo strany obyvateľov Valónska, predseda mládežníckeho krídla najsilnejšej strany v Belgicku Lawrence Vancraeyenest uviedol, že išlo ov reakcii na najnovší spor medzi Trumpom a dánskou vládou.Jong N-VA použila na Twitteri upravený obrázok, na ktorom je výšková budova Trump Tower umiestnená uprostred valónskeho mesta Durbuy. Ide o jasnú narážku na Trumpov odkaz, že nepostaví v Grónsku jeden zo série svojich výškových hotelov.vysvetlil Vancraeyenest. Dodal, že, že v politike ešte existuje priestor pre určitý druh humoru.Flámsko, holandsky hovoriaci región Belgicka, predstavuje 68 percent obyvateľstva krajiny. V posledných rokoch v tomto regióne došlo k zvýšeniu vplyvu nacionalistických a separatistických strán. To sa odzrkadlilo aj pri posledných parlamentných voľbách koncom mája (26.5), v ktorých N-VA získala 43 mandátov v 150-člennom belgickom parlamente. Nárast, hlavne na úkor N-VA, zaznamenalo aj populistické extrémne pravicové hnutie Flámsky záujem, ktoré si dokonca nárokovalo účasť na regionálnej flámskej vláde spolu s N-VA. Tento zámer nevyšiel, lebo N-VA vedie koaličné rozhovory so štandardnými flámskymi politickými stranami z rodiny kresťanských demokratov a liberálov.Vancraeyenest pre Euronews spresnil, že cieľom humorného tweetu určite nebolo sťažiť prebiehajúce rokovania o vytvorení federálnej vlády. Podľa jeho slov hnev obyvateľov Valónska súvisiaci s návrhom Jong N-VA dokazuje, že Flámi a Valóni sú súčasťou