Zeman vymenuje Zaorálka za ministra kultúry v utorok popoludní

Predseda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) Lubomír Zaorálek Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 22. augusta (TASR) - Český prezident Miloš Zeman vymenuje Lubomíra Zaorálka (ČSSD) za ministra kultúry v utorok 27. augusta o 13.15 h. Na Twitteri to vo štvrtok oznámil hovorca hlavy štátu Jiří Ovčáček. Končí sa tak niekoľkomesačný boj o ministerstvo kultúry. Premiér Andrej Babiš (ANO) už prezidentovi odoslal návrh na vymenovanie Zaorálka, bývalého ministra zahraničných vecí.Exminister kultúry Antonín Staněk výber nového kandidáta pochválil.napísal na Twitteri Staněk, ktorého citoval portál iDNES.cz a server Českej televízie (ČT).Ešte pred vymenovaním Zaorálka sa s ním v pondelok dopoludnia Zeman stretne.Zaorálka navrhol ako nového ministra kultúry šéf ČSSD Jan Hamáček po tom, čo sa nominácie vzdal podpredseda strany Michal Šmarda. Toho totiž odmietal vymenovať prezident a ako dôvod uviedol jeho. Neskôr bol proti Šmardovi aj premiér Babiš, lebo. Zaorálek však u Zemana prejde a ani Babiš nie je proti.Skončí sa tak spor o ministerstvo kultúry, ktorý zamestnával českých politikov od apríla, keď odbornú verejnosť rozhnevalo, že vtedajší minister Staněk odvolal riaditeľa Národnej galérie Praha Jiřího Fajta a riaditeľa Múzea umenia Olomouc Michala Soukupa. Sociálna demokracia sa potom rozhodla Staňka vymeniť. Prezident Zeman sa Staňka zastával a vo funkcii ho udržal do konca júla. A keď ho odvolal, dal najavo, že Šmardu nevymenuje.ČSSD pre to dokonca hrozila odchodom z vlády, ale Hamáček nakoniec prišiel s riešením - že do vlády znovu privedie Zaorálka. Tento politik bol pôvodne odporcom vzniku menšinovej vlády ČSSD s hnutím ANO, tolerovanej komunistami.Zaorálek mal najprv napäté vzťahy so Zemanom, lebo ho nevolil za prezidenta v roku 2003, ale Zaorálek si uňho napravil povesť ako minister zahraničných vecí. Dokonca chodili spolu hrať šach, napísal portál iDNES.cz.Ani Babiš nemal najprv dobrý vzťah so Zaorálkom, ktorý šéfa ANO ostro kritizoval a dokonca ho označil zapripomenul portál Novinky.cz. Vo štvrtkovom rozhovore pre denník Právo Babiš uviedol, že sa k minulosti už nebude vracať a verí, že Zaorálek ministerstvo kultúry zvládne.Hamáček, ktorý obhajuje vládnu koalíciu ČSSD s ANO (vďaka nej sa stal ministrom vnútra), bude musieť na piatkovom zasadnutí predsedníctva strany prekonať odpor kolegov voči koalícii s Babišom. Niektorí dokonca vyzývali Hamáčka na odchod z vedenia strany.