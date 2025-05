Flašíková si oficiálne prebrala menovací dekrét, Slanina novej šéfke STVR pogratuloval

Slanina novej riaditeľke drží palce

Investície, nové projekty a náročné výzvy





Voľba generálneho riaditeľa sa opakovane odkladala, najprv bolo potrebné skompletizovať Radu STVR. Štyroch jej členov ešte minulý rok v lete vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS), zvyšných piatich mal zvoliť parlament.



Ten voľbu opakovane presúval spolu s ďalšími personálnymi otázkami. Napokon zvyšnú päticu členov Rady STVR navolili poslanci na sklonku marca. O pozíciu generálneho riaditeľa STVR sa uchádzalo päť kandidátov, Martin Jakubec,



13.5.2025 (SITA.sk) -Nová generálna riaditeľka Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Martina Flašíková si oficiálne prebrala dekrét o vymenovaní do funkcie, a to z rúk ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nom. SNS ). Slávnostný akt sa konal v kreatívnom centre Arténa na pôde STVR. Informuje o tom Dominika Hovorková Ertelová zo Sekcie marketingu a komunikácie STVR.Flašíkovú v pondelok 12. mája zvolila so funkcie Rada STVR . V tajnom hlasovaní získala sedem hlasov z deviatich, dva hlasy získal Igor Slanina, ktorý bol niekoľko mesiacov poverený riadením STVR. Flašíková sa v úvodnom príhovore poďakovala za dôveru. Prízvukovala tiež potrebu obnovy dôveryhodnosti, profesionality a kultúrnej hodnoty verejnoprávneho telerozhlasu v očiach verejnosti."Mojím cieľom je naplniť víziu, ktorú som predstavila vo svojom projekte – pokračovať v stabilnom vysielaní, rozšíriť programovú ponuku o nové formáty, ktoré budú dôstojne reprezentovať STVR, a pracovať na tom, aby sme sa stali rešpektovanejším médiom na slovenskom trhu," vyjadrila sa.Odchádzajúci poverený riaditeľ Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR) Igor Slanina pogratuloval novej riaditeľke Martine Flašíkovej . Dodal, že drží palce, aby bola STVR naďalej dôstojnou, rešpektovanou a verejnoprávnou inštitúciou. Uviedol, že je vďačný za túto pracovnú skúsenosť a možnosť."Chcem sa veľmi pekne poďakovať aj všetkým kolegom a kolegyniam v televízii a rozhlase za uplynulých desať mesiacov skvelej práce. Som presvedčený, že toto obdobie nebol premárnený čas, práve naopak," uviedol vo svojom vyjadrení. Poukázal aj na to, že sa mu spolu s jeho tímom podarilo zastabilizovať inštitúciu a vykonať potrebné kroky k jej prechodu zo zaniknutej RTVS na novú STVR.Doplnil, že investovali aj do modernizácie inštitúcie, rozbehli výrobu dvoch seriálov, vianočnej rozprávky i novej série šou Pečie celé Slovensko. "Toto obdobie vôbec nebolo ľahké, ale som rád, že sme to mohli spoločne zažiť a posunúť verejnoprávnu inštitúciu vpred," podotkol Slanina.Na čele verejnoprávneho telerozhlasu stál od minuloročného leta. V súvislosti s koncom RTVS a vznikom STVR 1. júla 2024 sa vtedy skončil mandát vtedajšieho generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja . Slaninovi poverenie viesť STVR bolo opakovane predlžované.