Fleury dosiahol 484. víťazstvo a v shutoutoch dostihol Raya, víťazný gól Vegas strelil Nosek (video)

12.4.2021 (Webnoviny.sk) - V zápase NHL Vegas Golden Knights Arizona Coyotes (1:0) padol len jeden gól, ale brankár domácich Marc-André Fleury má hneď niekoľko dôvodov na radosť. Štrnásť zásahov stačilo 36-ročnému Kanaďanovi na to, aby dosiahol 484. víťazstvo v základnej časti NHL a vyrovnal sa Edovi Belfourovi na štvrtej priečke najúspešnejších brankárov histórie profiligy.V aktuálnej sezóne má Fleury na konte 18 víťazstiev, ak pridá ešte ďalších päť, dostihne aj Roberta Luonga na treťom mieste historických štatistík.Aj druhý štatistický údaj v súvislosti s Fleurym má aktuálne historický kontext. Piaty shutout v sezóne a šesťdesiaty šiesty celkovo znamená dotiahnutie sa na legendárneho Patricka Roya na pätnástej priečke všetkých čias."Patrick bol jeden z mojich detských idolov. Rád som sa na neho díval a mám voči nemu veľký rešpekt. S pokorou sa pozerám na to, že som už na rovnakom mieste ako on," skonštatoval Marc-André Fleury.Trojnásobný víťaz Stanleyho pohára v drese Pittsburghu (2009, 2016, 2017) Fleury sa pred "historickým" triumfom nad Coyotes netešil z víťazstva v troch za sebou idúcich zápasoch."Tých pár duelov predtým bolo náročných. Nevedeli sme zvíťaziť a chvíľu to trvalo, kým som sa s tým vyrovnal. Chýbali nám góly, ale aj moje kľúčové zásahy, ktoré by nás udržali v hre o víťazstvo. Proti Arizone to bol zápas náročný najmä mentálne, ale víťazstvo na konci bola odmena," doplnil Fleury.Jediný a víťazný gól Vegas proti Arizone dosiahol český útočník Tomáš Nosek, keď v polovici tretej tretiny strelou švihom prekonal Adina Hilla . Dvadsaťosemročnému krídelníkovi pôvodom z Pardubíc chýba už len jeden zásah, aby vyrovnal svoje sezónne maximum v počte gólov z predchádzajúcich dvoch sezón."Páčilo sa mi, ako sme sa držali nášho herného plánu a neodbiehali od neho. Bola v tom potrebná snaha v ofenzíve aj defenzíve, aj potrebné detaily," pochválil svojich zverencov tréner Vegas Peter DeBoer Hokejisti Vegas sú druhí v Západnej konferencii NHL o 4 body za hráčmi Colorada. Arizona je piata o bod za St. Louis a reálnou šancou na prienik do play-off.