Flick má podporu Lewandowskeho v trénerskej otázke

Hráč Bayernu Mníchov Robert Lewandowski sa teší z gólu vo štvrťfinále Nemeckého pohára Bayern Mníchov - 1.FC Heidenheim 3. apríla 2019 v Mníchove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 20. novembra (TASR) - Útočník Bayernu Mníchov Robert Lewandowski je za to, aby Hans Flick zostal trénerom nemeckého futbalového majstra aspoň do konca sezóny. Flick prevzal vedenie tímu po odvolanom Nikovi Kovačovi a generálny manažér klubu Karl-Heinz Rummenige s ním počíta predbežne do Vianoc.," povedal Poliak v rozhovore pre SportBild. Informovala o tom agentúra SID.