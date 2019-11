Lídra slovenskej reprezentácie Hamšíka trápia straty s Walesom

Na snímke vpravo radosť strelca druhého gólu Slovenska Mareka Hamšíka, vľavo Dávid Hancko v zápase 10. kola skupiny E kvalifikácie EURO 2020 Slovensko - Azerbajdžan v Trnave 19. novembra 2019. FOTO TASR - Michal Svítok Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) - Kapitána slovenských futbalistov Marek Hamšíka mrzia nezvládnuté zápasy v kvalifikácii na EURO 2020 s Walesom. Práve tie podľa 32-ročného stredopoliara rozhodli o tom, že Slovensko si môže účasť na ME vybojovať až v marcovej baráži. Najprv sa doma 26. marca stretne s Írskom, a ak uspeje, čaká na neho víťaz duelu Bosna a Hercegovina - Severné Írsko. Rovnaký názor má aj útočník Róbert Boženík, ktorý v dueli s Azerbajdžanom strelil v ôsmom zápase svoj štvrtý reprezentačný gól.Slovákov po utorkovom zápase v Trnave sklamal výsledok z Cardiffu, kde domáci Walesania potvrdili postup po triumfe nad Maďarskom 2:0, no hrialo ich víťazstvo nad Azerbajdžanom. "ť," uviedol Hamšík.Kapitán Slovákov mal prsty v oboch góloch. Na prvý prihral Boženíkovi, druhý dal sám. No lopta z jeho kopačky ešte zmenila smer vďaka teču obrancu Azerbajdžanu a preto bolo chvíľku nejasné, či ho nebudú evidovať ako "vlastenca". "," dodal Hamšík.Duel sledovalo v Trnave 7825 divákov, predpokladalo sa, že na rozlúčku s kvalifikáciou ich príde viac. Nie každý však veril v postupové oslavy a tak za menšiu návštevu môže aj skepticizmus fanúšikov. "," zamyslel sa slovenský kapitán.Podľa Hamšíka rozhodli o neúspešnej kvalifikácii zápasy s Walesom, v ktorých Slováci uhrali len jeden bod. "."Skóre duelu s Azerbajdžanom otvoril Boženík, bol to už jeho tretí reprezentačný gól za sebou a štvrtý celkovo. "," uviedol 20-ročný útočník.V marcovej baráži na Slovákov čakajú Íri, Boženík očakáva podobné zápasy ako s Walesom. "."