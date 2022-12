Flick zostáva trénerom Nemecka aj po fiasku na MS vo futbale 2022, Hopfenová naopak končí

Flick má plnú dôveru

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Hansi Flick neprišiel o miesto hlavného trénera nemeckej futbalovej reprezentácie napriek tomu, že so svojimi zverencami nepostúpil do vyraďovacej časti majstrovstiev sveta v Katare. Nemecký futbalový zväz (DFB) podržal niekdajšieho kouča Bayernu Mníchov na stredajšom zasadnutí s prezidentom DFB Berndom Neuendorfom a viceprezidentom Hansom-Joachimom Watzkem.Na čele dvoch najvyšších ligových súťaží v Nemecku však od januára už nebude Donata Hopfenová.Neuendorf po stretnutí povedal, že Flick má "plnú dôveru" zväzu viesť nemecký výber aj na domácich majstrovstvách Európy v roku 2024, ktoré sú podľa prezidenta DFB "veľká príležitosť" pre nemecký futbal.O nástupcovi dlhoročného riaditeľa národného tímu Olivera Bierhoffa sa zatiaľ nerozhodlo. "Dohodli sme sa na tom, že budeme diskutovať o tejto pozícii a zodpovednosti s ňou spojenou v rámci zväzu a až potom vyriešime otázku personálu," vysvetlil Neuendorf."Spoločne ako tím môžeme dosiahnuť viac ako sme ukázali v Katare. Nevyužili sme tam veľkú príležitosť a poučíme sa z toho. Chceme, aby všetci Nemci opäť stáli za nemeckým tímom na domácich ME 2024," uviedol Flick na margo svojho zotrvania vo funkcii.Po odvolaní Bierhoffa skonštatoval, že "je ťažké si predstaviť, ako bude možné nahradiť ho". Hlavný kandidát na Bierhoffovu pozíciu mal byť tréner Herthy Berlín Fredi Bobič, ale ten je podľa jeho slov "veľmi spokojný v Herthe". Má s ňou platnú zmluvu do konca roka 2024.Vedúca predstaviteľka I. a II. bundesligy Hopfenová nastúpila do funkcie len v januári ako nástupkyňa Christiana Seiferta a podpísala vedením zmluvu na tri roky. V stredu sa obe strany dohodli na jej predčasnom ukončení údajne pre "rozdielne názory na budúce smerovanie spoločnosti".Prvá žena na tomto poste na sociálnej sieti uviedla, že nedostala dostatočnú podporu. "Nastúpila som s jasným plánom, ako zlepšiť budúcnosť súťaží, ale vyžaduje si to silu a odvahu. Potrebujete na to podporu a ja som ju už necítila," napísala Hopfenová.