Španieli majú po MS vo futbale 2022 nového trénera, Luis Enrique na lavičke skončil

8.12.2022 (Webnoviny.sk) - Španielska kráľovská futbalová federácia (RFEF) odvolala Luisa Enriqueho z funkcie hlavného trénera španielskej futbalovej reprezentácie dva dni po tom, ako jeho zverenci prehrali v osemfinále majstrovstiev sveta v Katare s Maročanmi 0:3 na pokutové kopy.Zároveň oznámila meno nástupcu 52-ročného kouča, ktorému po MS 2022 skončila zmluva. Nový kormidelník Španielska je José Luis de la Fuente, ktorý v minulosti viedol národný tím do 21 rokov.RFEF sa v oficiálnom stanovisku poďakovala Enriquemu za jeho služby a uviedla, že "nastal čas začať nový projekt s cieľom pokračovať v raste, ktorý už dosiahol odchádzajúci tréner v ostatných rokoch".Federácia okrem Fuenteho údajne zvažovala na post trénera už bývalého kouča Belgicka Roberta Martíneza Marcelina Garcíu Torala , niekdajšieho lodivoda Athletica Bilbao.Španielski futbalisti začali svoje účinkovanie na MS v Katare historickým triumfom 7:0 nad výberom Kostariky, no potom prišla remíza s Nemcami (1:1) a prehry s Japoncami (1:2) i Maročanmi.Niekdajší hráč i tréner FC Barcelona Enrique viedol "La Furia Roja" od roku 2018 po tom, ako na "mundiale" v Rusku prehrala v osemfinále. Neskôr na čas opustil národný tím pre chorobu a úmrtie jeho malej dcéry, no v roku 2019 sa vrátil. Na vlaňajších majstrovstvách Európy sa Španieli dostali do semifinále, kde podľahli Talianom v rozstrele.V minulosezónnej edícii Ligy národov postúpili Španieli do finále, no v ňom nestačili na Francúzov. Medzi najlepšiu štvoricu tímov sa dostali aj v aktuálnom ročníku LN.