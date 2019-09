Florbalisti AS Trenčín opäť prehrali, Nižná s prvým triumfom v sezóne

Ilustračná snímka Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Extraliga mužov - 2. kolo:

FBK Púchov – FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 14:4 (5:3, 4:0, 5:1)

TJ A-FbO Nižná – FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 8:3 (1:0, 1:1, 6:2)

FBK AS Trenčín – FaBK ATU Košice 4:12 (2:3, 1:2, 1:7)

FK Florko Košice – ŠK Lido Prírodovedec 8:5 (4:1, 2:2, 2:2)

Fat Pipe Snipers Bratislava – 1. FBC Florbal Trenčín 4:9 (1:1, 0:7, 3:1)

FBC Mikuláš Prešov – Tsunami Záhorská Bystrica 5:11 (1:3, 2:4, 2:4)



Tabuľka po 2. kole:



1. 1. FBC Florbal Trenčín 2 2 0 0 0 19:7 6

2. FK Florko Košice 2 2 0 0 0 19:9 6

3. Tsunami Záhorská Bystrica 2 2 0 0 0 15:7 6

4. FaBK ATU Košice 2 1 0 1 0 16:9 4

5. TJ A - FbO Nižná 2 1 0 0 1 10:7 3

6. FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina 2 1 0 0 1 13:11 3

7. FBK Púchov 2 1 0 0 1 17:14 3

8. Fat Pipe Snipers Bratislava 2 0 1 0 1 11:15 2

9. FBC Mikuláš Prešov 2 0 1 0 1 10:15 2

10. Florbalový klub AS Trenčín 2 0 0 1 1 10:19 1

11. ŠK Lido Prírodovedec 2 0 0 0 2 8:18 0

12. FbC Young Arrows Spišská Nová Ves 2 0 0 0 2 8:25 0

Bratislava 23. septembra (TASR) - Obhajca majstrovského titulu FK AS Trenčín nezvíťazil ani v druhom zápase nového ročníka florbalovej extraligy mužov, keď doma podľahol FaBK ATU Košice vysoko 4:12. Prvý triumf v sezóne vybojovali hráči TJ A-FbO Nižná, ktorí zdolali Grasshoppers AC Uniza Žilina 8:3. Po 2. kole je na čele tabuľky trio šesťbodových tímov 1. FBC Florbal Trenčín, FK Florko Košice a Tsunami Záhorská Bystrica.Majstrovi nevyšiel štart do sezóny, keď po prehre so Snipers (6:7 pp) nestačil ani na košické ATU.hneval sa po prehre tréner a kapitán AS Trenčín Juraj Matejka.Hráči Nižnej odčinili neúspech z 1. kola, keď prehrali na palubovke aktuálnych vicemajstrov zo Záhorskej Bystrice 2:4. Na domácej pôde si poradili s "kobylkami" zo Žiliny 8:3. Pod triumf sa výrazne podpísal zastupujúci kapitán Matúš Medžo, ktorý strelil tri góly, z toho dva v záverečnej šesťminútovke. V prvom zápase sezóny pritom absentoval pre zranenie členka.povedal autor hetriku pre spravodajstvo Slovenského zväzu florbalu (SZFB).Úspešný bol aj druhý košický klub Florko, ktorý triumfoval pred vlastnými priaznivcami nad bratislavským Lidom 8:5. Na prvé miesto sa vyšvihol 1. FBC Trenčín, ktorý vyhral v Záhorskej Bystrici nad Snipers 9:4.poznamenal hráč Snipers Mojmír Kešelák. Stopercentné je po 2. kole aj Tsunami Záhorská Bystrica, ktoré uspelo v Prešove nad FBC Mikuláš 11:5. Prvé víťazstvo vybojoval nováčik z Púchova, ktorý si poradil doma s FbC Young Arrows Spišská Nová Ves jednoznačne 14:4.